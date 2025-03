Die SVP-Fraktion wird bei der Bundesratswahl am morgigen Mittwoch «grossmehrheitlich» den Mitte-Kandidaten Markus Ritter unterstützen. Das teilte die zahlenmässig stärkste Fraktion unter der Bundeshauskuppel am Dienstag mit.



Ritter zeige den nötigen Führungswillen, um die Probleme im Verteidigungsdepartement anzugehen, schrieb die SVP Schweiz in ihrer Mitteilung. Als langjähriger Parlamentarier kenne er die Abläufe in Bundesbern. Ritter habe in wichtigen Dossiers gezeigt, dass er tragfähige Lösungen und Allianzen herbeiführen könne.



Im Allgemeinen geht man davon aus, dass das am Mittwoch gewählte neue Bundesratsmitglied das Verteidigungsdepartement übernehmen wird. Dies, weil die aktuelle Verteidigungsministerin Viola Amherd Ende März zurücktritt.



Die SVP schreibt dazu, der künftige VBS-Chef müsse die Sicherheit und die bewaffnete Neutralität der Schweiz wieder herstellen. Sie bekenne sich zur Konkordanz und respektiere das offizielle Ticket der Mitte-Fraktion. (cpf/sda)