Mit Ständen gegen die Klimakrise. In Chur haben am Freitag verschiedene Organisationen in einer gemeinsamen Aktion den Austausch mit der Bevölkerung gesucht. Bis am Mittag versammelten sich rund 150 Personen auf dem Alexanderplatz. Am Abend soll ein Streik folgen.



Handeln statt Hoffen. So lautete das Motto des Aktionstags am Freitag in Chur, wie die Organisation Klimastreik Graubünden mitteilte. Sie engagierte dafür mehrere Partner. Unter Anderem stellten Greenpeace, WWF, Pro Natura und der Schweizerische Gewerkschaftsbund am Alexanderplatz Stände auf, um in Kontakt mit der Bündner Bevölkerung zu treten.



Das Ziel des Aktionstags sei, die Bevölkerung auf die Auswirkungen der Klimakrise aufmerksam zu machen, schrieb die Organisation. Die Krise zerstöre die Umwelt, sei für Kriege, Hungersnöte und Flüchtlingswellen verantwortlich. Die Organisatoren riefen die Bevölkerung dazu auf, sich gemeinsam für eine ökologische und sozial gerechte Zukunft zu engagieren.



Gegen Mittag hätten sich bereits rund 150 Personen am Platz versammelt, sagte Reto Sommerau, Medienverantwortlicher für den Aktionstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für den Klimastreik ab 17.00 Uhr erwartet Sommerau rund 500 Personen.



Ab 15.00 Uhr würden Bündner Künstlerinnen und Künstler vor Ort Reden zur Klimabewegung halten, schrieb die Organisation. Mit dabei sei unter Anderem der Bündner Autor, Werber und Musiker «Gimma».



In der ganzen Schweiz war die Klimabewegung am Freitag ein Thema. Rund 75 grössere und kleinere Aktionen fanden statt. (sda)