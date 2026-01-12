34 von 40 Toten starben auf der Treppe in der Bar +++ 80 Opfer weiter im Spital

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS erwägt Italien ein Verbot für Sprühkerzen in Lokalen. Die bekannte norditalienische Skiortschaft Livigno geht nun voran
: Bürgermeister Remo Galli erliess eine Verordnung, die Pyrotechnik aus den Lokalen der lombardischen Gemeinde verbannt, wie Medien am Samstag berichteten.
Mit der Verordnung wird die Verwendung von Wunderkerzen und anderen Gegenständen mit offener Flamme in Bars, Restaurants, Diskotheken sowie Unterkünften verboten. Bei Verstössen sind Bussgelder zwischen 75 und 500 Euro vorgesehen.
«Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um Touristen, Bürger und junge Leute zu schützen», erklärte der Bürgermeister, der auch gezielte Kontrollen durch die örtliche Polizei angeordnet hat. Der Gebrauch von Pyrotechnik habe sich in Lokalen in Berggemeinden stark verbreitet – und zwar nicht nur bei Partys, sondern auch bei Geburtstagsfeiern in Restaurants.
Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte bereits am Freitag betont, sie wolle Pyrotechnik in Lokalen verbieten. «Die italienischen Vorschriften sind strenger als jene in der Schweiz, aber ich denke, dass man, wenn solche Dinge passieren, immer überlegen sollte, was man daraus lernen kann. Wir müssen über die Möglichkeit nachdenken, Pyrotechnik in Innenräumen zu verbieten», so die italienische Ministerpräsidentin bei der traditionellen Jahresabschluss-Pressekonferenz am Freitag in Rom.
Sechs italienische Teenager sind beim Brand in der Bar «Le Constellation» ums Leben gekommen.
Weitere elf Personen werden wegen schwerer Brandwunden im Mailänder Krankenhaus Niguarda behandelt. (sda/apa)