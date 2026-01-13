Crans-Montana: Charlie Hebdo legt mit Karikatur nach ++ Ex-Betreiber übt Kritik am Umbau

Nachdem im Wallis aufgrund einer Karikatur von Charlie Hebdo über das Drama von Crans-Montana Strafanzeige erstattet wurde, legt der Autor der Zeichnung nach.
Am Montag veröffentlichte die Satirezeitung eine neue Karikatur als Antwort auf die Kontroverse. Darauf sind zwei Armbrustschützen zu sehen, die die Redaktion der Wochenzeitung dezimieren, begleitet von dem Satz: «Darf man mit den Schweizern blasphemieren?»
Zuvor veröffentlichte Charlie Hebdo eine Karikatur mit brennenden Skifahrern. (cma)
Le dessin du jour, par #Salch pic.twitter.com/XUYSDKuluP— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 12, 2026
Le dessin du jour, par #Salch pic.twitter.com/YbmVqpO3X2— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 9, 2026