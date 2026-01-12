Ex-Betreiber von «Le Constellation» kritisiert Umbau +++ Fragen zur Rolle der Behörden

Der vormalige Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana hat die Renovierung des Lokals durch seine Nachfolger kritisiert. Eric Dosdo betrieb das Lokal, bevor Jacques und Jessica Moretti im Jahr 2015 die Leitung übernommen haben. Gegenüber RTS kritisiert er die eigenhändig umgesetzten Arbeiten. Er wisse nicht, weshalb Jacques Moretti die Treppe verschmälert habe. Diese wurde laut jüngsten Informationen zum Ort des Todes für 34 der 40 Verstorbenen.
Dosdo zeigte in dem Beitrag auch Bilder von früher, die deutlich machen, wie stark das Untergeschoss in der Bar verändert wurde. Für den Ex-Betreiber ist zudem insbesondere fragwürdig, dass solch umfassende Umbauarbeiten nicht strengeren Kontrollen der Behörden unterlagen.
Das Schallschutzmaterial, das in Brand geriet und damit mutmasslich Auslöser der Tragödie war, wurde ebenfalls von seinem Nachfolger installiert. Laut Dosdo sei die Atmosphäre in seinem Betrieb anders gewesen, es habe sich mehr um eine Bar und nicht einen Nachtklub gehandelt, weshalb keine Schallschutzelemente vonnöten waren.
Laut RTS werfen die Aussagen Dosdos insbesondere die Frage auf, ob die Gemeinde Morettis Umbau nicht stärker hätten prüfen müssen. Denn bei einer Nutzungsänderung einer Immobilie oder einer deutlichen Umgestaltung muss der Eigentümer laut Gesetz die Pläne den Behörden vorlegen und absegnen lassen. (con)
Eric Dosdo.
