Swiss-Maschine meldet Notlage und muss zwischenlanden

Kurz vor der Schweizer Grenze hatte ein Airbus A220-300 der Swiss eine Luftnotlage ausgerufen, wie Daten von «Flightradar24» zeigen. Die Maschine war um 9.50 Uhr in der serbischen Hauptstadt Belgrad gestartet und hätte um circa 11.15 Uhr in Zürich landen sollen.

Frau und Baby in Givisiez FR durch Messerstiche getötet

In einer Wohnung in Givisiez im Kanton Freiburg sind am Samstag eine Frau und ihr Baby tot aufgefunden worden. Dringend tatverdächtig ist nach Polizeiangaben der Ehemann der Frau und Vater des Kindes. Er wurde am Tatort festgenommen.