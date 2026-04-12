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Erneute Ausfälle wegen Lufthansa-Streik von Montag und Dienstag

epa12880226 Lufthansa staff members hold banners during a Lufthansa strike at the Munich International Airport in Munich, Germany, 10 April 2026. The UFO cabin crew union has called on its members at ...
Am Freitag waren wegen des ersten Streiktags mehrere Verbindungen von und nach Deutschland ausgefallen.Bild: keystone

Erneute Ausfälle wegen Lufthansa-Streik – die Auswirkungen für die Schweiz

12.04.2026, 13:1812.04.2026, 14:30

Wegen des für Montag und Dienstag angekündigten Streiks bei der Lufthansa ist erneut mit Ausfällen von Flugverbindungen in der Schweiz zu rechnen. Am Freitag waren wegen des ersten Streiktags mehrere Verbindungen von und nach Deutschland ausgefallen.

Der Flughafen Genf meldete am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA zwei gestrichene Flüge nach Frankfurt und München. Der Zürcher Flughafen vermeldete je vier gestrichene Hin- und Rückflüge der Lufthanse von und nach Frankfurt vom Montag. Für Dienstag habe man noch keine entsprechenden Informationen.

Die zu erwartenden Flugausfälle sind gemäss Angaben der Lufthansa-Gruppe die Folge eines Streiks des Cockpit-Personals. Der Ausstand sei von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen.

Am Freitag hatte ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiterinnen und -Flugbegleiter für Ausfälle auch in der Schweiz gesorgt. In Basel kam es zu acht, in Genf zu vier und in Zürich zu sechs Flugausfällen. (sda)

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