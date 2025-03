Stadt Luzern schafft zwei neue Ladestationen für Elektroautos

Die Stadt Luzern nimmt an der Winkelriedstrasse in Luzern zwei neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur soll die Elektromobilität in Luzern weiter vorangetrieben werden, teilte die Stadt am Montag mit.

In Luzern wird das Angebot an Ladestationen ausgebaut (Symbolbild). Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ab Mitte März können Elektro- und Hybridfahrzeuge an der Winkelriedstrasse in zwei Stunden aufgeladen werden. Drei Parkplätze werden durch zwei grüne Parkplätze ersetzt, die mit Sensoren ausgestattet sind. So können Nutzer die Belegung und verbleibende Parkzeit des Fahrzeugs einsehen und unnötige Fahrten im Quartier vermeiden, teilte die Stadt mit.

Im April 2024 wurden an der Bergstrasse und der Eichmattstrasse je zwei neue Ladestationen von der Stadt Luzern und der EWL Energie Wasser Luzern AG installiert. Diese Stationen wurden bereits gut genutzt, mit über 1000 Ladevorgängen und mehr als 200 verschiedenen Nutzern, hiess es im Communiqué. (dab/sda)