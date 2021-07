Schweiz

Luzern

Wetter: Hagelwetter im Kanton Bern – Bund erlässt zweithöchste Warnstufe



Hagelwetter im Kanton Bern – Bund erlässt zweithöchste Warnstufe

Am Montagnachmittag sind nach einer Beruhigung am Morgen erneut Gewitter über der Schweiz niedergegangen. Den Anfang nahmen die Unwetter im westlichen Jura. Dort ging bei Tramelan BE Hagel nieder. Der Bund erliess eine Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe.

Die Meteorologen rechnen den Nachmittag hindurch und am Abend mit weiteren teils heftigen Gewittern. Wie SRF Meteo mitteilte, befand sich die Schweiz weiterhin in einer südwestlichen Höhenströmung. Deshalb zogen die Gewitterzellen relativ rasch übers Land. Das bedeutet auch, dass in kurzer Zeit Starkregen und Hagel niedergehen kann. Diese sollten aber nicht lange anhalten.

Um den Mittag bildete sich über dem #Jura bereits wieder die erste kräftige #Gewitter-Zelle. Heute Nachmittag kommen gebietsweise weitere Gewitter mit #Hagel, #Starkregen und #Sturmböen auf. ⛈️ ^ls pic.twitter.com/3VZCW9Pxt9 — SRF Meteo (@srfmeteo) July 26, 2021

Im Tessin gewitterte es noch am frühen Montagmorgen. In Colderio im Mendrisiotto gingen verteilt auf drei Gewitterzüge von Sonntagmittag bis Montagvormittag 155 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Im Juli beträgt die mittlere Regenmenge dort 119 Liter. Daneben waren am Sonntag auch die Gegend am Lago Maggiore und die Magadinoebene betroffen.

Warnung des Bundes: heftige Gewitter möglich. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/q90gQtFLtg — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 26, 2021

Am Sonntag waren Gewitterzüge vom Napf über die Innerschweiz bis ins Appenzellerland hinein gebraust. Sie brachten Starkregen und Hagel mit sich. In Appenzell fielen in zehn Minuten 33 Liter Regen. Die kräftigsten Gewitter entluden sich über dem Zugersee und der Linthebene. Bahnlinien wurden unterbrochen. Mancherorts sah es wegen des Hagels aus wie im Winter.

Die Hochwassergefahr ging am Montag auf hohem Niveau weiterhin zurück, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in seiner Naturgefahrenkarte im Internet festhielt. Am Ausfluss des Bielersees lag die Gefahr noch auf der zweithöchsten Stufe 4. Am Neuenburger-, Bieler- und Murtensee herrschte Stufe 3, also erhebliche Hochwassergefahr. Sehr grosse Gefahr gab es nur noch an der Suhre bei Oberkirch LU. (sda)

