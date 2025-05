Bild: keystone/watson

Finanzausgleich und Spitalgesetz: Die Abstimmungen im Kanton Luzern live

Am 18. Mai 2025 wird im Kanton Luzern abgestimmt. Auf nationaler Ebene gibt es zwar keine Vorlagen, dafür aber diverse auf kantonaler. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Luzern dazu.

Kanton Luzern: Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich

Darum geht es: Der Luzerner Finanzausgleich sorgt dafür, dass alle Gemeinden, unabhängig von ihrer geografischen Lage oder wirtschaftlichen Stärke, vergleichbare finanzielle Voraussetzungen haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Die regional sehr unterschiedlichen Steuergewinne führen beim Finanzausgleich zu einem überhöhten Wachstum. Die Folgen sind ein Ungleichgewicht zwischen den Gemeinden sowie höhere Kosten für die Gebergemeinden und den Kanton. Zudem würde der ausgewiesene finanziellen Bedarf der Empfängergemeinden teilweise höher vergütet als nötig.

Die vom Kantonsrat beschlossene Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes soll das System im Gleichgewicht halten. Ohne dass die Empfängergemeinden schlechter gestellt werden, sollen die Gebergemeinden und der Kanton entlastet werden. Mit der Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich entstehen dem Kanton neue Ausgaben von jährlich 10,6 Millionen Franken. Die Gesetzesänderung unterliegt der Volksabstimmung. Sowohl der Kantonsrat als auch der Regierungsrat empfehlen ein Ja.

Kanton Luzern: Änderung des Spitalgesetzes

Darum geht es: Der Kantonsrat hat am 6. Mai 2024 eine Änderung des Spitalgesetzes beschlossen. Demnach muss der Kanton seine Spitalversorgung weiterhin so planen, dass die Grund- und Notfallversorgung im Kanton Luzern qualitativ hoch bleibt und für die Bevölkerung in kurzer Zeit zu erreichen ist.

Neu soll nach dem Gesetz die Grund- und Notfallversorgung in den Spitälern mindestens die Bereiche Innere Medizin, allgemeine Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Anästhesie, Intensivpflege auf dem Niveau einer Überwachungsstation und eine interdisziplinäre Notfallstation mit 24-Stunden-Bereitschaft betreffen. Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) wird zudem verpflichtet, an den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen auch zukünftig mindestens eine Grund- und Notfallversorgung anzubieten. In bestimmten Fällen kann der Regierungsrat dem LUKS jedoch Ausnahmen von diesem gesetzlich definierten Mindestangebot bewilligen.

Das Luzerner Kantonsspital wird verpflichtet, an einigen Standorten mindestens eine Grund- und Notfallversorgung anzubieten. Bild: KEYSTONE

Gegen die Gesetzesänderung hat ein Komitee das Referendum ergriffen. Das Komitee kritisierte, dass die Änderung die sinnvolle Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Kanton Luzern behindere und hohe Kosten verursache.

Sowohl der Kantonsrat als auch der Regierungsrat empfehlen ein Ja.

