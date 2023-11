Uhren-Händler Jörg Bucherer 87-jährig verstorben

Jörg Bucherer führte das Familienunternehmen in dritter Generation als Präsident des Verwaltungsrats. Das Unternehmen Bucherer mit Hauptsitz in Luzern beschäftigt etwas mehr als 2400 Mitarbeitende.

Israel will in Gaza Kontrolle behalten ++ Feuerpause vorerst ausgeschlossen

Mutmasslicher Messerstecher in Zürich geschnappt

Die Kantonspolizei Zürich hat den mutmasslichen Täter verhaftet, der am 30. August in einer Bar in Zürich einen Mann erstochen hat. Es handelt sich um einen 51-jährigen ungarischen Staatsbürger, der über keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügt.