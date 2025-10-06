wechselnd bewölkt13°
Polizei Luzern: Fussgängerin in St. Urban nach Verkehrsunfall verstorben

Am frühen Dienstagmorgen musste die Luzerner Polizei zu einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Sursee ausrücken. (Symbolbild)
In St. Urban (LU) kam es am 1. Oktober zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

46-jährige Fussgängerin in St. Urban nach Verkehrsunfall verstorben

06.10.2025, 15:3406.10.2025, 15:56

Am Mittwochmorgen, dem 1. Oktober 2025, ereignete sich im St. Urban, einem Ortsteil der Luzerner Gemeinde Pfaffnau, ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach 06.30 Uhr kam es auf einem Fussgängerstreifen zu einer Kollision zwischen einer 46-jährigen Fussgängerin und einem Personenwagen.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und umgehend ins Spital gebracht. Am Wochenende ist sie an den Folgen des Unfalls verstorben. Dies teilt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Montag mit.

