Vor Derby-Niederlage: FCZ-Chaoten greifen Polizeiauto an

Verletzt wurde bei dem Angriff niemand, es entstand aber ein erheblicher Schaden.Bild: Stadtpolizei Zürich

Vor Derby-Niederlage: FCZ-Chaoten greifen Polizeiauto an

06.10.2025, 11:2506.10.2025, 11:25

Im Rahmen des Stadtzürcher Derbys zwischen dem FCZ und GC fanden vor dem Spiel die beiden Fanmärsche statt. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt:

«Kurz vor 18.30 Uhr, während des FCZ-Marsches, rannten plötzlich mehrere Personen, die FCZ-Fanjacken trugen, aus einer Seitengasse zum rund 100 Meter vorausfahrenden Polizeifahrzeug. Mit einem Nothammer schlugen sie auf den Streifenwagen ein und zertrümmerten die Heckscheibe sowie zwei Seitenscheiben des Fahrzeugs.»
Stadtpolizei Zürich

Die Täter seien danach geflüchtet, heisst es weiter. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand aber ein erheblicher Schaden. Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der FCZ verlor das Spiel anschliessend deutlich. GC gewann die Partie klar mit 3:0. (ome)

Das beschädigte Polizeiauto.Bild: Stadtpolizei Zürich

Mehr zu Zürcher Derby:

Die Hoppers deklassieren den FCZ im Derby: «Wir wollen der beste Klub der Stadt sein»
