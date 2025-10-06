wechselnd bewölkt13°
Polizei Luzern: Töffli-Fahrer bei Verkehrsunfall erheblich verletzt.

Der 14-jährige Töffli-Fahrer wurde beim Unfall erheblich verletzt
14-jähriger Töffli-Fahrer bei Frontalkollision erheblich verletzt

06.10.2025, 15:4806.10.2025, 15:48

Am Montagmorgen kam es in Ettiswil (LU) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 07:00 Uhr war eine Autofahrerin auf einer Güterstrasse im Gebiet Feld in Richtung Ettiswil Dorf unterwegs, als es in einer leichten Rechtskurve zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Mofa-Fahrer kam. Der 14-jährige Jugendliche wurde dabei erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Dies teilt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung mit.

Ersten Ermittlungen der Luzerner Polizei zufolge dürfte der Mofa-Fahrer kurz vor dem Unfall ein Fahrrad überholt haben. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Luzerner Polizei den Velofahrer oder die Velofahrerin. Diese oder Personen, welche Angaben zur Person machen können, werden gebeten sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.

