wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Luzern

Feuerwehr evakuiert in Beromünster LU zehn Personen aus Haus

Feuerwehr evakuiert in Beromünster zehn Personen aus Haus

20.11.2025, 11:1720.11.2025, 11:17

Zehn Personen sind am frühen Donnerstagmorgen in Beromünster LU aus einem brennenden Haus evakuiert worden. Mehrere von ihnen mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen medizinisch betreuen lassen.

Patrizischer Adel, Propstei Beromünster, «Klein-Versailles», 1784. Bauherr: Ulrich Krus, 1782–1803 Propst und letzter «Herr von Münster». Die Mittelpartie mit dem Dreieckgiebel zurückversetzt. https:/ ...
Wieso es zum Brand kam, war am Donnerstag noch nicht geklärt. (Symbolbild)Bild: Wikipedia / Voton

Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde der Brand im Gebiet Under Brugg kurz vor 05.30 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand.

Wieso es zum Brand kam, war am Donnerstag noch nicht geklärt. Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten ihre Untersuchungen aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Uhrenexporte sinken auch im Oktober
Die Schweizer Uhrenhersteller haben im Monat Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat weniger ins Ausland exportiert. Damit hielt der Negativtrend in der Branche an, nachdem der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump den Uhrenherstellern bereits in den beiden Monaten davor zugesetzt hatte.
Zur Story