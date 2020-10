Schweiz

Luzern

Bahnhof Luzern wegen Bauarbeiten ein Wochenende lang ganz zu



Bahnhof Luzern wegen Bauarbeiten ein Wochenende lang ganz zu

Bild: KEYSTONE

Am Wochenende vom 7. und 8. November werden keine Züge in den Luzerner Bahnhof ein- und ausfahren, er wird total gesperrt. Die SBB ersetzen derzeit die Bahnstromanlage, an diesen beiden Tagen finden die Hauptarbeiten statt.

Mit dieser einmaligen Totalsperre an einem Wochenende könnten die SBB auf 40 einzelne Nachtarbeiten verzichten und verschiedene Bauarbeiten bündeln, teilten diese am Donnerstag mit. Dadurch verkürze sich die Gesamtbauzeit und damit auch die Gesamtdauer der Lärmbelastung und Fahrplaneinschränkungen.

Bereits seit Mai laufen die Bauarbeiten an der Bahnstromanlage. Diese Arbeiten seien nötig, um die Anlage den aktuell geltenden Normen anzupassen, heisst es weiter.

Aufgrund der Totalsperre kommt es an diesem Wochenende zu grossen Einschränkungen im Bahnverkehr und Änderungen im Fahrplan. Für die Reise von und nach Luzern benutzen Reisende die Züge bis Ebikon, Sursee, Emmenbrücke, Littau, Luzern Verkehrshaus oder Luzern Allmend/Messe und zurück.

Ab den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Luzern Allmend/Messe fahren Bahnersatzbusse bis zur Station «Luzern, Inseliquai» und zurück.

Die SBB nutzen die Totalsperre des Bahnhofs Luzern, um weitere Bauarbeiten in der Umgebung durchzuführen. So erneuern sie unter anderem gleichzeitig die Strassenunterführungen Kreuzstutz und Seehof (Rotsee) und führt Vorarbeiten an der Strassenüberführung Fluhmühle aus. (aeg/sda)

