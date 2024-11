Luzern schneebedeckt im April 2003. Bild: KEYSTONE

Rekordmengen Neuschnee im Flachland – Allzeitrekord in Luzern gebrochen

Zwischen Donnerstagmittag, am 21. November, und Freitagmorgen, am 22. November, sorgte ein Tief, das von der Bretagne her über die Schweiz in die Balkanregion zog, für Schneefall in der Schweiz. Besonders im Flachland zwischen Neuenburg und St. Gallen kam es zu teils starkem Schneefall.

Wie MeteoNews berichtet, wurden an mehreren Messstationen im Flachland Novemberrekorde für die Menge an Neuschnee binnen 24 Stunden verzeichnet, in Luzern wurde gar der Allzeitrekord gebrochen.

Innerhalb 24 Stunden verzeichnete die Messstation Luzern 42 Zentimeter Neuschnee. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahre 1963 und betrug 40 Zentimeter Neuschnee binnen eines Tages. Der bisherige Novemberrekord für Luzern betrug 28 Zentimeter.

Aber nicht nur Luzern konnte einen Rekord verbuchen. Hier wurden ebenfalls Novemberrekorde gebrochen:

Zürichberg: 28 Zentimeter (bisher 25 Zentimeter)

Neuenburg: 13 Zentimeter (bisher 12 Zentimeter)

Glarus: 38 Zentimeter (bisher 31 Zentimeter)

Basel-Binningen: 27 Zentimeter (bisher 14 Zentimeter)

Langnau i.E.: 30 Zentimeter (bisher 24 Zentimeter)

Delsberg: 22 Zentimeter (bisher 15 Zentimeter)

Koppigen: 20 Zentimeter (bisher 14 Zentimeter)

