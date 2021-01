Sparmassnahmen beim SRF: Kulturbereich wird massiv umgebaut

Cyber-Betrügerin ergaunerte 6,8 Millionen – doch vor Gericht fliegt ihre Lebenslüge auf

Die Telefonistin aus Basel, die ältere E-Banking-Kunden um ihr Erspartes gebracht hat, steht jetzt selber vor einem Schuldenberg.

Die Bundesanwaltschaft kann endlich wieder einen Erfolg präsentieren. Sie hatte einer Frau gewerbsmässigen Betrug in 57 Fällen vorgeworfen. Die Täterin gestand ihre Schuld aber nur in zehn Fällen ein. Den Rest bestritt sie, weil dazu nur Indizien vorlagen. Doch deren Last ist erdrückend, wie das Bundesstrafgericht nun entschieden hat. In 55 Fällen sieht es die Tatbeteiligung als erwiesen an.

Eine Niederlage wäre für die Bundesanwaltschaft besonders peinlich gewesen, weil seit der Verhaftung …