Die Verleihung des CIVIS-Medienpreises 2025 findet am Montag, 26. Mai 2025 im Rahmen der re:publica in Berlin statt. (sel)

Für den diesjährigen CIVIS Young C. Award – die Kategorie für junge Medienschaffende – wurde auch eine Videoreportage von watson nominiert. Die Reportage stammt von Kilian Marti, Delia Klo und Emanuella Kälin. Ausgangspunkt des Beitrags ist ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom Februar 2024, in dem die Schweiz wegen Racial Profiling verurteilt wurde.

Nach Shitstorm: Meret Schneider will Regeln für Hassrede auf digitalen Plattformen

Was in der realen Welt illegal ist, soll nun auch online nicht mehr geduldet werden: Die Schweiz soll auf sozialen Medien Fairness und Transparenz durchsetzen.

Als Meret Schneider vor ein paar Wochen kritisierte, dass der Algorithmus von X, Facebook und Co. die AfD begünstige und so den deutschen Wahlkampf beeinflusse, geriet sie in ein Kreuzfeuer der Kritik: Rechte und rechtsextreme Kritiker teilten nicht nur inhaltlich gegen die Grünen-Nationalrätin aus. Sie griffen sie auch persönlich an.