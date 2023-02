Wie medizinische Beauty-Studios die Schweizer Innenstädte erobern

Jelmoli ist bald Geschichte, und auch andere Detailhändler kämpfen nach der Pandemie ums Überleben. Derweil expandieren Schönheitskliniken im Instagram-Look an den teuersten Lagen in Schweizer Städten. Und dabei soll es nicht bleiben.

Stefan Ehrbar und Benjamin Weinmann / ch media

Krise im Detailhandel: Jelmoli, Manor, Vögele Shoes, Reformhaus – die Liste der geschrumpften oder gar untergegangenen Unternehmen ist lang. Doch es gibt sie, die Geschäfte, die eifrig neue Flächen besetzen. Viele von ihnen sind Anbieter von medizinischen Beauty-Eingriffen. Statt mit steriler Klinikatmosphäre kommen sie im Instagram-Look daher, mit trendigem Interieur, edlen Möbeln und gestyltem Personal. Spritzprozesse als Lifestyle-Erlebnis sozusagen. Dazu gehört in der Regel auch das Duzen.

Ein Blick auf das Phänomen:

Auch so geht Medizin: Eine Ärztin von Beauty 2 Go wirbt für kosmetische Eingriffe mit der Spritze. Bild: Screenshot Instagram @beauty2go.ch

Volle Haarpracht

Tausende Schweizer reisen jedes Jahr in die Türkei, um sich dort in einer spezialisierten Klinik einer Haartransplantation zu unterziehen und wieder volles Haar zu erhalten. Als Alternative dazu vermarktet sich die junge Schweizer Kette Hair & Skin. Bei ihr sind die Eingriffe zwar noch immer teurer als in der Türkei, aber deutlich günstiger als bei den bisherigen Anbietern in der Schweiz.

Die Kette von CEO Philip Lehmann ist auf einem strammen Expansionskurs. Allein 2022 hat sie 19 Filialen eröffnet, bis Mitte dieses Jahres wird das Netz aus 21 Standorten bestehen. Gegen Ende des zweiten Quartals steht die erste Neueröffnung im Tessin an. Danach sei die Expansion in der Schweiz zwar abgeschlossen, sagt Lehmann zu CH Media. Das Geschäftsmodell sei aber «prädestiniert fürs Ausland». Eine Expansion über die Grenze hinaus werde intern «sehr konsequent» verfolgt. «Im Hintergrund führen wir bereits diverse Gespräche mit Experten aus verschiedenen Märkten im angelsächsischen Raum, in den Emiraten sowie im asiatischen Raum».

Hair & Skin sei bereits von «mehreren, sehr namhaften internationalen Investoren» kontaktiert worden, sagt er. Die Grösse eines Auslandsnetzes stehe noch nicht fest. «Wir würden die Akzeptanz zuerst mit Pop-ups testen, bevor wir sehr rasch und im grossen Stil in einen Markt eintreten werden», sagt Lehmann.

Strahlendes Lächeln

Das perfekte Lächeln: Weisse Zähne sind für viele Leute dafür ein Muss. Bild: Shutterstock

Sind erstmals die vollen Haare zurück, folgen die strahlend weissen Zähne. Eine Firma, die diese verspricht, ist die Schweizer Alpine White. Investoren, die bei Hair & Skin Geld gesprochen haben, sind zum Teil auch bei der Marke der Brüder Alexander und Reto Wälchli dabei. Für eine neue Filiale in Zürich-Oerlikon teilen sich Alpine White und Hair & Skin gar eine Fläche. Darüber hinaus sind die Firmen aber unabhängig.

Das wichtigste Produkt von Alpine White sind die sogenannten Whitening Strips. Damit, so verspricht es die Firma, können die Zähne zu Hause gebleacht, also aufgehellt werden. Für die Expansion mit dem Onlineshop ins Ausland hat die Firma 2022 fast 2 Millionen Franken eingesammelt. Ende letzten Jahres wagte die Firma mit einem Studio in Zürich-Stadelhofen auch den Schritt in die stationäre Welt. Dort werden etwa Dentalhygiene, Check-ups und Bleaching angeboten. Im April soll das Studio in Zürich-Oerlikon eröffnet werden, in Planung ist eines in Aarau.

Zahnschienen für gerade Zähne. Bild: Shutterstock

Weitere «Premiumflächen» in allen Schweizer Städten würden derzeit evaluiert, sagt Alpine-White-Sprecherin Andrea Knoepfli. «Wir streben ein breites, engmaschiges Filialnetz an, um so die Nahversorgung in den nächsten zwei Jahren zu gewährleisten.» Viele der Kundinnen und Kunden von Alpine White bewegten sich in der Generation der Millennials und legten sowohl Wert auf Gesundheit als auch auf «äusserliche Komponenten». Auch Alpine White denkt über die Landesgrenzen hinaus: Da die Produkte bereits international erhältlich seien, liege der Blick ins Ausland «natürlich nah», sagt Knoepfli.

Ebenfalls für strahlend weisse Zähne und volle Kassen will die Migros sorgen. Sie übernahm vor einem Jahr die 2018 gegründete Bestsmile-Kette, die unsichtbare Zahnspangen anbietet. Heute zählt sie 36 Praxen und beschäftigt 340 Mitarbeitende.

Hollywood-Haut

In der Branche spricht man von «Injectables» - den Einspritzbaren also. Gemeint sind in erster Linie die Gesichtsstraffmacher Botox und Hyaluron. Es ist das Kerngeschäft der Kette Beauty 2 Go der Zürcher Jungunternehmerin Alexandra Lüönd und ihrem Bruder Patrick. Vor sechs Jahren öffnete die erste Klinik ihre Türen, heute sind es fünf mit 32 Angestellten - ein Drittel davon sind Ärzte. Rund 30'000 Patientinnen und Patienten wurden bisher 100'000 Behandlungen verabreicht.

Im März erfolgt der Sprung über den Röstigraben mit einer Filiale in Lausanne – in unmittelbarer Nähe zu Luxus-Schmuckhändler Cartier und im selben Haus wie der Uhrenverkäufer Bucherer. «Als Nächstes haben wir Genf und Basel im Visier», sagt die 35-jährige Lüönd. «Dabei ist uns als Marktführer wichtig, stets an Toplagen präsent zu sein.» In Zürich ist Beauty 2 Go an der Bahnhofstrasse, in St. Gallen an der Marktgasse und in Lausanne an der Rue de Bourg - allesamt also an Toplagen mit überdurchschnittlich hohen Quadratmeter-Preisen. Jede Filiale arbeite profitabel, betont Lüönd. Das Geschäft sei bis heute eigenfinanziert.

Eine Botox-Behandlung gegen Falten im Gesicht kostet 270 Franken, eine Lippenunterspritzung mit Hyaluron 300 Franken. Beide Prozeduren dauern rund 30 Minuten, wobei Lüönd viel lieber von einem schönen Erlebnis spricht, das man der Kundschaft bieten möchte. «Schliesslich ist das viel Geld.» Die Botox-Behandlung wird generell alle drei bis sechs Monate wiederholt, die Hyaluron-Spritze ist nach sechs bis zwölf Monaten erneut fällig.

Und wie geht sie mit Kritik am Geschäft mit dem Schönheitswahn um, der durch die sozialen Medien oft auch Jugendliche erfasst und unter Druck setzt? Schliesslich wirbt auch Beauty 2 Go auf Instagram und Co.. «Wir bieten ein Luxusprodukt, das medizinisch vielleicht nicht nötig ist, aber das ist eine Gucci-Handtasche auch nicht», sagt Lüönd. «Beides kann glücklich machen.» Zudem kläre man die Kundschaft über mögliche Komplikationen im Vorfeld auf. Das Durchschnittsalter der Kundschaft sei rund 35 Jahre, schätzt Lüönd, wobei das Mindestalter 18 Jahre beträgt.

Für Umsatz sorgen laut Lüönd vermehrt Männer. Sie nennt sie «High Performer» und «Professionals» - Managertypen, die jung und wach aussehen möchten. Gefragt ist bei ihnen auch das Unterspritzen der Kinn- und Kieferpartie. Das suggeriert mehr Testosteron und Maskulinität.

Beliebteste Frauenbehandlungen bei Beauty 2 Go

Lippenunterspritzung

Nasenkorrektur (Ausgleichen des Hügels mit Hyaluron)

Augenring-Korrektur

Faltenbehandlungen

Baby-Botox (Behandlung mit wenig Serum)

Beliebteste Männerbehandlungen bei Beauty 2 Go

Modellieren von Kiefer

Modellieren von Kinn

Faltenbehandlung Augen-Partie

Faltenbehandlung Stirn

Nasenkorrektur

Vor kurzem haben die Lüönd-Geschwister zudem in Winterthur ein weiteres Geschäft namens Brows & Brows lanciert, für die Augenbrauen-Behandlung per sogenanntem Microblading. Dabei wird Farbe mithilfe eines Minimessers in die Haut geritzt. Die Expansion in weitere Städte ist geplant.

Microblading. Bild: Shutterstock

Perfektes Blut

Einen Schritt weiter geht das Schweizer Start-up Care, ganz nach dem Motto: Schönheit kommt von innen. Am Bahnhofplatz 1 in Zürich wurde kürzlich der erste «Store» eröffnet, also ein Geschäft und nicht etwa eine Klinik. Die Kundinnen und Kunden - und nicht etwa die Patienten - können dort eine Blutanalyse durchführen lassen und erhalten via App und Beratung Einblick in ihre Werte. Allfällige Mängel werden auf Wunsch vor Ort durch gezielte Infusionen oder Injektionen behandelt. Zu den Gründern gehört unter anderem Ertan Wittwer, der auch schon zuvor Hair & Skin und die Zahnkette Bestsmile ins Leben gerufen hat.

Das Start-up Care liefert Blutergebnisse via App. Bild: Screenshot Care

Die Care-Kundschaft kann dabei aus drei Paketen auswählen - also unabhängig von der medizinischen Notwendigkeit. Das kleinste Paket umfasst die Analyse von 28 Blutwerten, inklusive einer Infusion. Beim grössten Paket sind es 45 Werte sowie eine Körperanalyse, ein Ruhe-EKG und eine Blutdruckmessung. Die Gründer hoffen dabei auf Stammkundschaft: «Das Angebot von Care soll als regelmässiges Tracking mit wiederholten Analysen in Anspruch genommen werden.»

Dabei helfen soll, dass die Resultate nicht nur von einer Allgemeinmedizinerin, sondern durch ein «interdisziplinäres Team von Gesundheitsexpertinnen» analysiert werden, wie die Firma schreibt. Doch das reicht offenbar nicht. Die Rede ist von einem futuristischen, einmaligen Designkonzept. Kaum eröffnet, blickt das Start-up bereits frohlockend in die Zukunft: Man sehe grosses Potenzial in den Schweizer Grossstädten - «aber auch über die Landesgrenzen hinaus».

Pläne, von denen Jelmoli, Manor und Co. nur träumen können.