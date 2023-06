25 Jahre Viagra: Wie 1998 in der Schweiz über die Wunderpille berichtet wurde

Über Erektionsstörungen, ähh also ... über die Behandlung mit dem Medikament wurde dann auch in der Politik stark diskutiert: Soll die Pille von der Krankenkasse übernommen werden – oder nicht?

Am 22. Juni 1998 war es dann so weit: Auch die Schweiz erlaubte die Wunderpille. Ein Segen für das Mannstum, Hallelujah!

In den Medien überschlugen sich die Berichte nach der blauen Wunderpille. Noch bevor das Medikament in der Schweiz offiziell zugelassen wurde, ist es hierzulande illegal verkauft worden. Preis pro Pille: zwischen 600 und 700 Franken. «Der Run ist so gross, dass Schlaumeier damit bereits Geschäfte machen», berichtete «10 vor 10» im März 1998.

«Die ganze Welle bricht über mich herein»: So geht es Roger Federer heute

Rund acht Monate nach seinem Rücktritt kehrt Roger Federer in Halle in den Tenniszirkus zurück. Im Interview spricht er über Horrorvorstellungen, sein neues Familienleben, Reisen mit seinen Eltern und die Pläne als TV-Experte.

271 Tage sind vergangen, seit Roger Federer den Rücktritt verkündet hat. Seither war er Gastgeber der Met-Gala, besuchte mit der ganzen Familie Lesotho, wo er mit seiner Stiftung Bildungsprojekte unterstützt. Er trat in der satirischen Nachrichtensendung «The Daily Show» seines Freundes Trevor Noah auf, war beim Fischen, sass beim Formel-1-GP in Miami in einem Mercedes und kündigte an, bald Sonnenbrillen zu verkaufen.