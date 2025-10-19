Das Halbtax bleibt – und es soll mit neuem Bonussystem gar günstiger werden

wechselnd bewölkt
Das Halbtax bleibt – es soll mit neuem Bonussystem gar günstiger werden

Gross war der Aufschrei in der vergangenen Woche, als die Schlagzeile kursierte, dass das meistverkaufte ÖV-Abo der Schweiz abgeschafft werden sollte – nun gibt es neue Infos.
19.10.2025, 06:1919.10.2025, 06:20

Nach den Schlagzeilen rund um das Halbtax hat sich der Geschäftsführer von Alliance Swisspass im «SonntagsBlick» zur Zukunft des Abonnements geäussert. «Das Halbtax bleibt – es wird sogar billiger», sagte Helmut Eichhorn der Zeitung.

Eichhorn erklärte, die heutige Preisreduktion betrage maximal 50 Prozent, beim neuen Smart-Abo erhalte man dagegen mindestens 50 Prozent Rabatt. Ziel sei ein nachvollziehbares Bonussystem, bei dem jederzeit ersichtlich sei, wie viele Kilometer man gefahren sei und welcher Rabatt daraus resultiere. «Zudem wird vor und nach jeder Fahrt ein Preis angezeigt. Das ist alles sehr transparent. Es wird keine versteckten Preiserhöhungen geben», sagte Eichhorn weiter.

Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» hatte diese Woche berichtet, das Halbtax werde im Rahmen des neuen Tarifsystems «MyRide» abgeschafft. Der ÖV-Branchenverband Alliance Swisspass hatte den Bericht daraufhin dementiert.

Der Halbtax-Wirbel in der vergangenen Woche:

Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»

Tarifsystem ist noch in der Testphase

Ziel sei es laut Eichhorn, das Angebot einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Künftig solle es nur noch drei Produkte geben: ein Basismodell, bei dem der Vollpreis zu bezahlen sei, ein Pauschalangebot wie das GA und ein Smart-Abo. «Dieses Smart-Abo entspricht dem heutigen Halbtax und wird zusätzlich mit einem Bonussystem ergänzt», sagte Eichhorn. Damit solle der öffentliche Verkehr attraktiver gemacht werden.

«Wir erhoffen uns, eine Mehrnutzung von Zügen, Trams und Bussen anzustossen, um zusätzliche Erträge zu generieren.»

Derzeit befinde sich Alliance Swisspass noch in der Projekt- und Testphase des neuen Preissystems; ein definitiver Entscheid über die Einführung sei bislang nicht gefallen. (sda/con)

