Nemo. Bild: EBU

Schweiz nicht mehr auf Platz 1 – Baby Lasagna überholt Nemo bei den ESC-Wettquoten

Der kroatische Sänger Baby Lasagna hat am Donnerstag mit seinem Song «Rim Tim Tagi Dim» die Schweiz bei den Wettquoten für einen Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) überholt. Während rund vier Wochen war der Schweizer Beitrag von Nemo der Favorit gewesen.

Noch am Donnerstagmorgen führte das Bieler Musiktalent die Rangliste an, am Nachmittag lagen die Gewinnchancen für Nemo bei 21 Prozent. Baby Lasagna führte neu mit 22 Prozent, wie dem Portal eurovisionworld.com zu entnehmen war.

Nemos härtester Konkurent. Bild: keystone

Der kroatische Sänger erzählt in seinem Song die Geschichte junger Kroaten, die auf der Suche nach einem besseren Leben ihr Land in Massen verlassen. Nemo singt beim Song «The Code» von der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität als nonbinäre Person.

Kommende Woche wird sich zeigen, ob die Wettquoten recht behalten. Jeweils am 7. und 9. Mai finden die Halbfinals des europäischen Musikwettbewerbs statt, am 11. Mai das Finale des 68. ESC. (sda)