Linkin Park gibt 2026 Nachholkonzert in Zürich

Die Band Linkin Park verkündet auf Instagram, dass sie nächstes Jahr in die Schweiz kommt. Jedoch nicht wie zuerst geplant nach Bern.

Linkin-Park-Fans dürfen sich freuen. Die Band verkündete auf Social Media, dass sie am 30. Juni 2026 in Zürich im Stadion Letzigrund spielen. Damit wird das geplante Konzert in Bern vom 20. Juni 2025 nachgeholt.

Auf Instagram heisst es: «Wir hatten gehofft, in Bern spielen zu können, da wir die Show dort dieses Jahr verschieben mussten, aber leider war Zürich aufgrund von Terminkonflikten unsere beste Option, um sicherzustellen, dass wir trotzdem für euch in der Schweiz spielen können.»

Linkin Park sagte ihr Konzert am 20. Juni 2025 in Bern nur vier Stunden vor Beginn ab. Der Grund war die «Erkrankung eines Bandmitglieds», wie es in einer Pressemitteilung der Band hiess.

Die Berner Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit und können für das Konzert in Zürich genutzt werden. Grund für den Ortswechsel seien laut dem Veranstalter «Terminüberschneidungen am Veranstaltungsort in Bern», schreibt «Blick».

