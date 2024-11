Linkin Park bringt neues Album «From Zero» heraus und geht 2025 auf Tour

Linkin Park mit neuer Frontsängerin Emily Armstrong. Bild: James Minchin III.

Linkin Park bringt neues Album heraus – und geht 2025 auf Tour

Linkin Park veröffentlicht am Freitag erstmals in sieben Jahren ein neues Album – und gehen damit gleich auf Welttournee.

Linkin Park ist zurück. Am 15. November hat die Rockband erstmals seit 2017 wieder ein Album veröffentlicht. Darauf ist nun die neue Frontsängerin Emily Armstrong zu hören. Mit «From Zero» geht die Band 2025 auf Welttournee – und schaut auch in der Schweiz vorbei.

So steht die Band am 26. Juni 2025 in Bern auf dem Bernexpo-Gelände auf der Bühne. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt bereits am 22. November 2024 und 10.00 Uhr. Es wird davon ausgegangen, dass die Tickets begehrt sein werden. So schafften es die beiden bereits veröffentlichten Singles «The emptiness Machine» und «Heavy is the Crown» an die Spitze der Schweizer-Charts.

Und zwar trotz der gespaltenen Meinungen über die neue Frontsängerin. Emily Armstrong ist erst in diesem Jahr zu Linkin Park gestossen. Das sieben Jahre nach dem Selbstmord vom früheren Frontsänger Chester Bennington. Viele Fans forderten daraufhin, dass die Band ihren Namen ändern sollte. Weil: «Linkin Park ohne Chester Bennington nicht mehr Linkin Park ist.» Zusätzlich stiess auch ein neuer Schlagzeuger – Colin Brittain – zur Band.

