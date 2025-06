Nationalrat will bei Sicherheitsdienstpflicht vorwärtsmachen

Die Motion geht an den Ständerat. Stimmt auch er zu, würde als neue Organisation der Katastrophenschutz geschaffen. In dieser würden der heutige Zivilschutz und der Zivildienst aufgehen.

Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier steigen die Partys 2025

Der Sommer 2025 nähert sich mit grossen Schritten. Und das bedeutet auch: Die Zeit der Festivals und Openairs beschenkt uns wieder mit unvergesslichen Abenden, Tagen, Wochenenden. Die ersten Events sind auch schon wieder vorbei, aber jetzt geht es so richtig los. Wir haben für euch die wichtigsten Events des Jahres gesammelt.

Beim Gedanken an legendäre Festivals und Openairs in der Schweiz träumen wir doch alle schon ein bisschen von der nächsten Ausgabe. Auch in diesem Jahr wird wieder überall in passender Atmosphäre Musik gelauscht, getanzt, gefeiert und (im Zelt) übernachtet.