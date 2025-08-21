trüb und nass16°
Rund 80 Personen gedenken in Neuenburg getöteter Frau und Kinder

Rund 80 Personen haben sich am Mittwochabend still vor dem Gerechtigkeitsbrunnen in Neuenburg versammelt. Sie gedachten der am Dienstag getöteten Frau und ihrer beiden Töchter.
21.08.2025
Die Teilnehmenden legten Blumen und Kerzen nieder, einige brachten Plakate mit Aufschriften wie «Der Feminismus stört, das Patriarchat tötet» an. Die Kundgebung war von der feministischen Streikbewegung organisiert worden. Diese forderte, dass Abgeordnete eine dringliche Interpellation einreichen, um zusätzliche Schutzmassnahmen gegen Gewalt zu verlangen.

Des personnes se rassemblent avec des fleurs, des bougies et des pancartes lors d&#039;une veill
Zahlreiche Menschen gedenken der Opfer,Bild: keystone

Der Anlass stand im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Corcelles (NE): Am Dienstag waren dort eine 47-jährige Frau und ihre beiden Töchter im Alter von zehn und dreieinhalb Jahren getötet worden. Der 52-jährige Ex-Ehemann wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er zuvor mit Schüssen ausser Gefecht gesetzt worden war. Er befand sich am Mittwoch in stabilem Gesundheitszustand in einem Spital in der Region Neuenburg, wie die Neuenburger Kriminalpolizei mitgeteilt hatte. (sda)

Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Themen
