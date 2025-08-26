sonnig22°
Nidwalden

Versunkenes Flugzeug wird aus Vierwaldstättersee geborgen

Versunkenes Flugzeug wird aus Vierwaldstättersee geborgen – du kannst live zusehen

26.08.2025, 11:5726.08.2025, 11:57
Im Vierwaldstättersee hat am Dienstagmorgen die Bergung des am 28. Juli versunkenen Flugzeugs begonnen. Es wurde am Vormittag auf etwa 15 Meter unter der Wasseroberfläche angehoben.

Dort wird es bereit gemacht, um aus dem Wasser gehievt zu werden.

Die Bergung jetzt live:

Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Die Maschine, eine Daher TBM-940, war in Buochs NW Richtung Burg Feuerstein in Deutschland gestartet. Sie prallte nach rund drei Minuten Flug nördlich des Bürgenstocks in den See. Das einmotorige Turboprop-Flugzeug sank rund 100 Meter tief auf den Seegrund ab.

Die beiden Flugzeuginsassen wurden von der Kantonspolizei Nidwalden geborgen. Der 78 Jahre alte Pilot überstand den Unfall unverletzt, die 55-jährige Mitfliegerin wurde verletzt und ins Spital eingeliefert. (rbu/sda)

Die Vorgeschichte:

Polizeirapport
Nach Notlandung im Vierwaldstättersee – Kleinflugzeug lokalisiert
