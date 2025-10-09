Glaubenbielenpass schliesst wegen Sanierungsarbeiten früher

Der Glaubenbielenpass wird dieses Jahr früher geschlossen. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Panoramastrasse zwischen Mörlialp und dem Parkplatz Glaubenbielen, wie die Obwaldner Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Das Tiefbauamt Obwalden sperrt die Strecke ab Montag, 13. Oktober, um instabile Böschungen zu sichern und den beschädigten Belag zu erneuern, wie es hiess.

Weil die Passstrasse zu schmal für Gegenverkehr ist, können die Arbeiten nur unter Totalsperrung ausgeführt werden. Solange es das Wetter erlaube, bleibe die Zufahrt von Sörenberg bis Parkplatz Glaubenbielen sowie von der Obwaldner Seite bis Mörlialp offen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll wie üblich die Wintersperre in Kraft treten, hiess es weiter. (sda)