wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Obwalden

Glaubenbielenpass schliesst wegen Sanierungsarbeiten früher

Glaubenbielenpass schliesst wegen Sanierungsarbeiten früher

09.10.2025, 09:03

Der Glaubenbielenpass wird dieses Jahr früher geschlossen. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Panoramastrasse zwischen Mörlialp und dem Parkplatz Glaubenbielen, wie die Obwaldner Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Das Tiefbauamt Obwalden sperrt die Strecke ab Montag, 13. Oktober, um instabile Böschungen zu sichern und den beschädigten Belag zu erneuern, wie es hiess.

Weil die Passstrasse zu schmal für Gegenverkehr ist, können die Arbeiten nur unter Totalsperrung ausgeführt werden. Solange es das Wetter erlaube, bleibe die Zufahrt von Sörenberg bis Parkplatz Glaubenbielen sowie von der Obwaldner Seite bis Mörlialp offen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll wie üblich die Wintersperre in Kraft treten, hiess es weiter. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
2
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
3
Belastung «sehr hoch» – jetzt bekommt die Gemeinde Birsfelden die Bussenflut zu spüren
4
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
2
Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
5
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
Ermittlungen nach Fund eines toten Schweizers auf Korsika
Ende September ist die Leiche eines etwa 60-jährigen Schweizers an einem Strand der französischen Mittelmeerinsel Korsika gefunden worden. Wie bei den Justizbehörden am Mittwoch verlautete, eröffneten sie eine Untersuchung wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts.
Zur Story