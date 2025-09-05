Seit Montagmorgen, dem 1. September, wird Niklaus Wyl in Sachseln, im Kanton Obwalden vermisst.
Er habe seinen Wohnort in Sachsen in einem Subaru mit dem Kennzeichen OW17666 verlassen. Der 56-jährige ist ca. 1,80 Meter gross, von fester Statur und trägt kurze Haare.
Er sollte, laut der Kantonspolizei Obwalden, blaue Jeans, ein blaues oder dunkles T-Shirt, ein olivgrünes Baseballkap und olivgrüne Turnschuhe mit neon-oranger Sohle tragen.
Die Kantonspolizei Obwalden bittet Personen, die ihn gesehen haben und/oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort haben, sich unter der Telefonnummer 041 666 65 00 zu melden. (nib)