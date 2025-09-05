Niklaus Wyl wird seit dem 1. September vermisst. Bild: Kantonspolizei Obwalden

56-jähriger Mann in Obwalden vermisst – Polizei bitte um Mithilfe

Seit Montagmorgen, dem 1. September, wird Niklaus Wyl in Sachseln, im Kanton Obwalden vermisst.

Er habe seinen Wohnort in Sachsen in einem Subaru mit dem Kennzeichen OW17666 verlassen. Der 56-jährige ist ca. 1,80 Meter gross, von fester Statur und trägt kurze Haare.

Er sollte, laut der Kantonspolizei Obwalden, blaue Jeans, ein blaues oder dunkles T-Shirt, ein olivgrünes Baseballkap und olivgrüne Turnschuhe mit neon-oranger Sohle tragen.

Die Kantonspolizei Obwalden bittet Personen, die ihn gesehen haben und/oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort haben, sich unter der Telefonnummer 041 666 65 00 zu melden. (nib)