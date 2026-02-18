Regenschirm nicht vergessen: Wolken und Schauer bleiben uns erhalten. Bild: keystone

Nach Regen und Schnee folgen frühlingshafte Temperaturen

Nach wechselhaftem Wetter mit vielen Wolken und Regen wird es frühlingshaft mild. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

In den letzten Tagen zeigte sich das Wetter stets wechselhaft. Daran wird sich am Mittwoch und Donnerstag kaum etwas ändern, da uns eine neue Wetterstörung erreicht uns. Die Warmfront hebt die Schneefallgrenze an, wie SRF Meteo berichtet.

Am Donnerstag zieht ein Tiefdruckgebiet aus Frankreich auf, wodurch das Wetter weiterhin unbeständig bleibt. Auf der Alpensüdseite sinkt die Schneefallgrenze um 600 Meter, auf der Alpennordseite um die 1000 Meter.

Am Freitag erfolgt im Laufe des Tages eine langsame Wetterberuhigung. Am Alpennordhang und in Nordbünden oberhalb von 1000 Meter ist laut Meteoschweiz mit 15 bis 25 Zentimentern Neuschnee zu rechnen, sonst 5 bis 15 cm Neuschnee.

Am Wochenende liegen wir zwischen einem Hochdruckgebiet über Spanien und einem weiteren über Rumänien, wodurch zunehmend mildere Luft zu uns gelangt. Es wird deutlich milder. Sowohl im Süden als auch im Norden steigen die Temperaturen auf über 10 Grad. Trotz der milderen Luft muss weiterhin mit einigen Wolken und zeitweise auch mit Regen gerechnet werden.

bild: srf meteo

Am Sonntag steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 10 bis 15 Grad und die Sonne setzt sich zunehmend durch. Beständig werde das Wetter laut Meteonews aber es erst zu Beginn der kommenden Woche – mit Prognosen über 10 Grad. Die Prognosen deuten ebenfalls auf mildere Temperaturen hin. (cst)