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Züge fahren ab Samstag wieder durch den Weissensteintunnel

Züge fahren ab Samstag wieder durch den Weissensteintunnel

01.06.2026, 12:4701.06.2026, 12:47

Erstmals seit zwei Jahren fährt am Samstag wieder ein Zug durch den Weissensteintunnel auf der Strecke Solothurn-Moutier. In den letzten zwei Jahren wurden Tunnel und Bahnstrecke saniert.

Die Sanierung des Tunnels und der gesamten Bahnstrecke Solothurn-Moutier sei abgeschlossen, schreiben die Bahnunternehmen BLS und SBB am Montag in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Die Sanierung habe rund 175 Millionen Franken gekostet. Das Geld stamme aus dem Bahninfrastrukturfonds des Bundes.

Bauarbeiten dauerten länger

Die Arbeiten im 3,7 Kilometer langen Tunnel seien technisch anspruchsvoll gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter: «Brüchiges Gestein und grosse Wassermengen erschwerten die Bauarbeiten und verlängerten die Bauzeit um rund ein halbes Jahr.» Unfälle habe es jedoch keine gegeben.

Ab Samstag fährt gemäss Medienmitteilung wieder einmal in der Stunde ein Zug zwischen Solothurn und Moutier. Wochentags verkehrten in den Hauptverkehrszeiten weitere Züge zwischen Solothurn und Gänsbrunnen. Sonntags gebe es zusätzliche Verbindungen zwischen Solothurn und Oberdorf.

Weil die Bevölkerung nicht durch den Weissensteintunnel reisen konnte, verkehrten Ersatzbusse. Mit der Inbetriebnahme der Strecke endet dies.

In den vergangenen zwei Jahren hat die BLS gemäss Medienmitteilung eine 22 Kilometer lange Bahnstrecke sowie sieben Bahnhöfe und Haltestellen entlang der Strecke saniert.

Der Sanierung ging unter anderem ein Rechtsstreit voraus. Im Mai 2023 gab das Bundesgericht schliesslich grünes Licht für die Bauarbeiten. (sda)

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