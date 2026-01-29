bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Die Waldenburgerbahn fährt neu teilautomatisiert durchs Baselbiet

Fahrzeuge der neuen Waldenburgerbahn stehen im Bahnhof in Waldenburg, am Donnerstag, 1. Dezember 2022. Die 13 Kilometer lange Strecke zwischen Waldenburg und Liestal wurde von der urspruenglichen 75 Z ...
Ziel ist der vollautonome Betrieb ab dem Jahr 2030.Bild: KEYSTONE

Die Waldenburgerbahn fährt neu teilautomatisiert durchs Baselbiet

29.01.2026, 13:4829.01.2026, 13:48

Die Waldenburgerbahn fährt neu teilautomatisiert. Mit einem digitalen Assistenz- und Sicherungssystem für Züge ist sie künftig auf der 13,1 Kilometer langen Strecke autonom unterwegs, wie die Betreiberin Baselland Transport (BLT) am Donnerstag mitteilte.

Ziel sei der vollautonome Betrieb ab dem Jahr 2030, wird CEO Frédéric Monard im Communiqué zitiert. Das «Waldenburgerli» sei somit die erste Meterspurbahn der Schweiz, die teilautonom unterwegs sei.

Das «Communications-Based Train Control» (CBTC)-System regelt das Tempo und die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten und hält den Zug automatisch präzise an der nächsten Haltestelle an. Das Bundesamt für Verkehr erteilte der BLT im Dezember die Betriebsbewilligung dafür. Damit werde auf der ganzen Strecke zwischen Liestal und Waldenburg ein effizienterer Fahrbetrieb und eine höhere Pünktlichkeit sichergestellt, heisst es weiter.

Bei einem Hindernis bremst noch immer ein Mensch

Das teilautonome Fahrsystem soll die Angestellten bei der täglichen Arbeit unterstützen und sie von Routineaufgaben entlasten. Damit sollen sie sich stärker auf die Strecke und den Verkehr konzentrieren können.

Die Verantwortung für die sichere Fahrt liegt weiterhin bei den Triebfahrzeugführerinnen und -führern. Nach wie vor überwachen also Menschen den Fahrgastwechsel, geben den Befehl zur Weiterfahrt, bremsen bei einem Hindernis auf den Gleisen und erkennen Notfallsituationen, wie die BLT weiter schreibt. (sda)

Mehr News aus Basel:

Nur noch höchstens 60 Liter Grüngut-Säcke in Basel erlaubt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Nachzucht bedrohter Vogelarten im Zoo Basel
1 / 5
Nachzucht bedrohter Vogelarten im Zoo Basel

Beim dritten Anlauf hat es geklappt: Bei den Schwarzweisshäherlingen ist die Aufzucht gelungen.
quelle: zoo basel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Basel hat die tiefste Geburtenrate der Schweiz – Eltern sagen, wieso
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Roche-CEO Schinecker erhielt 2025 total 10,2 Mio. Franken
Roche-Chef Thomas Schinecker hat im vergangenen Jahr leicht mehr verdient als im Vorjahr.
Insgesamt erhielt der Top-Manager für 2025 eine Entschädigung in Höhe von 10,2 Millionen Franken. 2024 hatte die Gesamtentschädigung 10,0 Millionen betragen.
Zur Story