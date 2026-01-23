wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Basel: Nur noch höchstens 60 Liter Grüngut-Säcke erlaubt

Nur noch höchstens 60 Liter Grüngut-Säcke in Basel erlaubt

23.01.2026, 11:0423.01.2026, 11:04

Ab dem 1. April entsorgen die Mitarbeitenden der Stadtreinigung nur noch kleine Säcke und Taschen mit Grüngut. Neu dürfen diese maximal 60 Liter Grüngut umfassen.

Basel, Switzerland: Trash containers for municipal waste on an green street selective bins or recyclables collection xkwx bin, trash, trashcan, dumpster, can, plastic, garbage, waste, dispose, disposa ...
Grössere Mengen Grüngut ab 60 Litern können in Rollcontainern mit Datenchip bereitgestellt werden. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Das Bau- und Verkehrsdepartement begründet diese Massnahme in einer Mitteilung vom Freitag mit dem Schutz der Mitarbeitenden. So würden grössere Laubsäcke und Tragtaschen beim Heben und Transport in die Kehrrichtfahrzeuge die Gesundheit der Mitarbeitenden der Stadtreinigung belasten.

Grössere Mengen Grüngut ab 60 Litern können in Rollcontainern mit Datenchip bereitgestellt werden, wie es weiter heisst. Personen, die grössere Mengen Grüngut bisher nicht auf diese Weise deponiert haben, sollen nun auf neue Behältnisse oder Rollcontainer umstellen.

Seit dem 1. Januar rechnet die Stadtreinigung die Leerung von Containern mit Kehricht und Grüngut ausschliesslich nach Gewicht ab und nicht mehr über Vignetten. Bis Ende März müssen laut Mitteilung alle Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Container mit einem Datenchip versehen.

Die Stadtreinigung gewährt bis Ende März 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Grüngut-Containern mit Datenchip. Diese sind in der Grösse 140 bis 770 Liter erhältlich und mit Rabatt ab 80 Franken erhältlich, wie es weiter heisst. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Toter Pottwal mit 100 Kilogramm Müll im Magen entdeckt
1 / 8
Toter Pottwal mit 100 Kilogramm Müll im Magen entdeckt
Im Magen eines toten Pottwals haben Experten in Schottland etwa 100 Kilogramm Müll entdeckt.
quelle: facebook.com/strandings / picasa
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump als Müllmann
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Noch mehr leere Migros-Regale: Jetzt fehlen plötzlich Getreideflocken
In den Supermärkten sind beim Getreidesortiment derzeit nicht alle Produkte verfügbar. Es sind nicht die einzigen Lücken. Nun überlegt sich die Migros eine neue Strategie, um die Preise zu senken.
Sabrina F.* (Name der Redaktion bekannt) kauft regelmässig Getreideflocken in ihrer Migros-Filiale in Zürich. «Ich benutze die Flocken, um die süssen Frühstücksmüesli für meine beiden Kinder zu strecken, damit der erste Zuckerschock am Morgen weniger einfährt», sagt die CH-Media-Leserin.
Zur Story