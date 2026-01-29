bedeckt
Zugverkehr zwischen Flughafen und Oerlikon eingeschränkt – alle Infos

Signs showing the way to check-in 3 and to the Swiss Railway station at Zurich Airport in Kloten in the canton of Zurich, Switzerland, pictured on February 18, 2013. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Anzeigeta ...
Zwischen der Strecke Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen führen die SBB ab dem 6. Februar Unterhaltsarbeiten an den Schienen durch.Bild: KEYSTONE

Bald ist der Zugverkehr zwischen Zürich Flughafen und Oerlikon eingeschränkt

Aufgrund von Unterhaltsarbeiten ist der Zugsverkehr von Freitagnacht, 6. Februar 2026, bis Montag früh, 23. Februar 2026, zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen eingeschränkt.
29.01.2026, 10:5329.01.2026, 10:53

Zwischen der Strecke Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen führen die SBB ab dem 6. Februar Unterhaltsarbeiten an den Schienen durch. Dies hat zur Folge, dass der Zugverkehr bis zum 23. Februar auf der Strecke eingeschränkt wird. Es muss mit Zugausfällen und geänderten Fahrzeiten gerechnet werden.

Konkret betroffen sind:

Fernverkehr

Im Fernverkehr werden die EC-Züge von und nach München, die IC5, die IC8/81 sowie die IR/RE75 in beiden Richtungen umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen.

Die IR36 fallen zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus. Der IR16 2155 fällt von Zürich HB nach Zürich Flughafen aus.

Regionalverkehr

Von Freitag, 6. Februar 2026, 23.40 Uhr bis Montag, 9. Februar 2026, 5.20 Uhr sind zusätzlich zum Einspurbetrieb zwischen Oerlikon und dem Flughafen auch Gleise in Zürich Flughafen gesperrt.

Während dieses Wochenendes fallen deshalb zusätzlich die Züge der S24 zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen in beiden Richtungen aus. Reisende benützen auf dieser Strecke die übrigen Verbindungen.

Online-Fahrplan prüfen

Die SBB empfehlen darum allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen. Diese sind angepasst und schlagen jeweils die besten Verbindungen vor.

Zusätzlich informiert die SBB ihre Kundinnen und Kunden mit Durchsagen im Zug sowie über Störungs- und Betriebslagemonitore am Bahnhof über die Fahrplananpassungen. (ome)

