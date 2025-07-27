Video: watson/david indumi / ralph steiner

«Musst dich halt ins Waschbecken legen» – die Ansprüche der Gäste an eine SAC-Hütte

Die Wandersaison ist in vollem Gange – zu Tausenden zieht es die Schweizerinnen und Schweizer in die Höhe. Beherbergt werden die Berggänger in einer der über 150 Hütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC).

Die Blüemlisalphütte im Berner Oberland gehört zu den meistbesuchten SAC-Hütten der Schweiz. Sie liegt auf dem Passübergang zwischen Kandersteg und dem Kiental, auf 2840 Metern über Meer. Niesen und Schilthorn sind in Sichtdistanz.

watson hat ein Wochenende in der Blüemlisalphütte verbracht und sich mit Gästen über ihre Bedürfnisse unterhalten:

