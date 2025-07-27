wechselnd bewölkt16°
Was muss eine SAC-Hütte bieten? Das sagen die Gäste

Video: watson/david indumi / ralph steiner

«Musst dich halt ins Waschbecken legen» – die Ansprüche der Gäste an eine SAC-Hütte

27.07.2025, 10:18
Ralph Steiner
Ralph Steiner
David Indumi
David Indumi
Die Wandersaison ist in vollem Gange – zu Tausenden zieht es die Schweizerinnen und Schweizer in die Höhe. Beherbergt werden die Berggänger in einer der über 150 Hütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC).

Die Blüemlisalphütte im Berner Oberland gehört zu den meistbesuchten SAC-Hütten der Schweiz. Sie liegt auf dem Passübergang zwischen Kandersteg und dem Kiental, auf 2840 Metern über Meer. Niesen und Schilthorn sind in Sichtdistanz.

watson hat ein Wochenende in der Blüemlisalphütte verbracht und sich mit Gästen über ihre Bedürfnisse unterhalten:

Das ausführliche Interview mit Hüttenwart Jürg Martig:

Interview
SAC-Hüttenwart: «Es ist uns bewusst, dass das nicht mehr zeitgemäss ist»
Rupolditor Luzius ⸸
27.07.2025 10:43
Ein Dach über dem Kopf, irgendwo eine Möglichkeit zum Pfuusen, irgendwas zu Essen/Trinken und einen Ort um einen gepflogen Abseilen zu können - das sind die Anforderungen an eine SAC Hütte. Alles andere ist Luxus und grundsätzlich nicht nötig.
Wenn ein Vegi/Veganer/Carnivore kommt, gibt es halt das was es hat und basta. Jede kulinarische Extrawurst soll selber beschafft und nach oben getragen werden.

Eine SAC Hütte ist kein Hotel.
23312
Berner in Zürich
27.07.2025 10:31
Meine Güte, es ist eine SAC Hütte und die ursprüngliche Idee war ein sicherer Unterschlupf bei zwei, drei Tageswanderungen.
Also mehr ein Fix- Biwak Ort und kein Hotel.
Scheint so als gäbe es Alpin-Wanderer welche da hingehören.
1517
disentis
27.07.2025 10:33
Zum veganen Essen: Die Frau weiss aber schon, dass ihre veganen Produkte genau nicht lokal sind. Eine Besiedelung der Berge wäre vegan unmöglich gewesen, zu wenig Energie in dieser harten, kalten Umgebung. Aber schön, betreibt man diesen Extra-Aufwand und kochen die Hüttenwarte auch noch separat für diese Minderheit.
13055
