People-News

Bisher unbekannter Sänger geht auf TikTok viral – und landet auf Platz 1 in der Schweiz

Mehr «Schweiz»

Es ist nicht das erste Mal, dass auf TikTok Songs von heute auf morgen durch die Decke gehen. Dabei ist es egal, ob das Lied vor einigen Jahren schonmal bekannt war oder bisher noch kaum Aufmerksamkeit erhalten hat. Welche Songs gerade auf TikTok viral gehen, beeinflusst gleichzeitig die Musikcharts auf Spotify, Apple Music und Co. Manche Künstlerinnen und Künstler wissen diesen Mechanismus für sich zu nutzen und promoten ihre neuen Singles über TikTok – in der Hoffnung, dass viele Nutzerinnen und Nutzer auf den Zug aufspringen und den Ton in ihren eigenen Videos verwenden.

Doch in zahlreichen Fällen tauchen auf der Social-Media-App bisher unbekannte Songs auf, die auf einmal von ganz vielen TikTok-Nutzern für ihre Clips benutzt werden. So entsteht blitzschnell ein Hype. Über Nacht kann ein neuer Song somit plötzlich Millionen von Streams erzielen.

Liebeslied wird ein Jahr später zum TikTok-Trend

Dieses Phänomen trifft nun auch auf Iñigo Quintero zu: Der spanische Künstler veröffentlichte bereits am 23. September 2022 seine Debüt-Single "Si no estás", die allerdings erst ein Jahr später, im September und Oktober 2023, volle Aufmerksamkeit erhielt. Seitdem wurde die Single 46 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, in den Schweizer Spotify-Charts steht Iñigo Quintero mit seinem Song sogar auf der Eins. Selbst international ist "Si no estás" aktuell auf Platz Neun – und das allein durch einen TikTok-Trend.

In der Ballade geht es um Liebeskummer und der Suche nach sich selbst durch Spiritualität und Glauben. Die Songzeilen, gepaart mit einer melancholischen Klaviermelodie, nehmen Paare oder Freunde zum Anlass, ihre Liebe füreinander auf TikTok auszudrücken – etwa durch eine Umarmung oder einen Kuss. Inzwischen gibt es über 800'000 Videos auf der Social-Media-Plattform mit diesem Lied als gewählte Hintergrundmusik.

Wer ist Iñigo Quintero?

Da Iñigo Quintero seinen Durchbruch erst jetzt hatte und im Musikbusiness trotz des Hits noch ein Newcomer ist, sind bisher noch nicht viele Informationen über ihn bekannt. Er kommt aus A Coruña in Nordspanien und hat mit seinen 22 Jahren schon einige Songs veröffentlicht, darunter "Sobredosis" oder "Será por ti". Diese haben im Gegensatz zu seinem aktuellen Hit allerdings mit ein bis zwei Millionen Klicks auf Spotify noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten.



Der Sänger scheint dankbar für all die positiven Reaktionen zu seinem ersten Hit zu sein und gab am 30. September ein Konzert in der spanischen Stadt Pamplona. Ein Live-Video davon ging erneut viral. Weitere Songs oder gar ein Album sind bisher noch nicht angekündigt – doch es ist aufgrund des aktuellen Hypes zu erwarten, dass man von Quintero zukünftig noch mehr hören wird.

(hkl)