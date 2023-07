People-News

Luca Hännis Stalkerin bei «Donnschtig-Jass» in Uri festgenommen

Bei den Dreharbeiten zum «Donnschtig-Jass» in Unterschächen UR vergangene Woche ist eine langjährige Stalkerin von Sänger Luca Hänni festgenommen worden. Die Kantonspolizei Uri bestätigte den vom «Blick» gemeldeten Einsatz auf Anfrage der Keystone-SDA.

Luca Hänni wird bereits seit Jahren von derselben Frau gestalkt. Bild: KEYSTONE

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) bot die Polizei auf, da die verhaftete Person ein Rayonverbot missachtet hatte, wie die SRF-Pressestelle gegenüber «Blick» erklärte. Die besagte Stalkerin sei am Donnerstag, am späteren Abend wieder aus der polizeilichen Massnahme entlassen worden, teilte die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag mit.

Auf die Frage, welche Konsequenzen die Missachtung eines Rayonverbots nach sich ziehen könnten, wollte die Polizei keine Auskünfte erteilen.

Im Dezember 2022 hatten sich Luca Hänni und seine Partnerin Christina Luft mit einem Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. Seit Jahren kämpfe er gegen eine Stalkerin, die ihn beinahe täglich verfolge. Sie habe auch versucht, ihn bei Werbepartnern und Konzertveranstaltern schlecht zu machen, indem sie Unwahrheiten verbreitete und Drohungen aussprach.

Die Stalkerin ist Hänni bereits seit 2012 auf den Fersen, wie der Sänger 2014 dem «Sonntagsblick» gegenüber preisgab. (saw/sda)