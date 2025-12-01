wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Post

So modern kommt die umgebaute Sihlpost Zürich daher

Einblick in den Kundenbereich der Sihlpost anlaesslich der Eroeffnung der neuen Sihlpost-Filiale, am Montag, 1. Dezember 2025 in Zuerich. Die Sihlpost beim Zuercher Hauptbahnhof wird nach zehn Monaten ...
Die Sihlpost beim Zürcher Hauptbahnhof ist nach zehn Monaten Umbau wieder eröffnet.Bild: keystone

So modern kommt die umgebaute Sihlpost Zürich daher

01.12.2025, 14:4101.12.2025, 14:41

Die Sihlpost Zürich ist nach einer Neugestaltung am Montag wieder eröffnet worden. Die Post will bis 2028 100 Millionen in die Modernisierung ihrer Filialen stecken. Die grösste Zürcher Post stehe exemplarisch dafür.

Die Post passe sich den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden an, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Dafür gebe es in der Sihlpost Angebote, die teilweise erstmals im Einsatz seien.

Statt am Schalter würden Kundinnen und Kunden neu auch auf offenen Flächen beraten. Dazu kommen interaktive, digitale Services. Dazu zählen etwa ein Philatelie-Modul oder ein interaktives Beratungselement für Mobil-Abos.

KEYPIX - Einblick in den Kundenbereich der Sihlpost anlaesslich der Eroeffnung der neuen Sihlpost-Filiale, am Montag, 1. Dezember 2025 in Zuerich. Die Sihlpost beim Zuercher Hauptbahnhof wird nach zeh ...
Einblick in den Kundenbereich.Bild: keystone
Luc Haldimann, Gruender und CEO Unblu, rechts, demonstriert eine Video-Bedienung im Kundenbereich der Sihlpost anlaesslich der Eroeffnung der neuen Sihlpost-Filiale, am Montag, 1. Dezember 2025 in Zue ...
Video-Bedienung im Kundenbereich.Bild: keystone

Klassisch an den Schalter können Kundinnen und Kunden aber weiterhin. Allerdings müssen sie nicht als erstes ein Ticket ziehen. Beim Eintreten kläre das Postpersonal die Bedürfnisse der Kundschaft ab und begleite diese an den passenden Ort, heisst es bei der Medienstelle der Post. Ziel sei es, die Kundinnen und Kunden möglichst schnell an die passende Stelle zu lenken.

In zehn Monaten umgebaut

Die Post spricht vom «modernsten Dienstleistungszentrum der Schweiz». Die Umgestaltung sei eine Investition in Kundinnen und Kunden sowie die Mitarbeitenden.

Die Sihlpost wurde während zehn Monaten umgestaltet. Die Post plant dort auch Events, erwähnt wird ein erstes Gespräch mit einem Künstler und einer Kunstwissenschaftlerin. (cst/sda)

Post blitzt mit Mehrwegverpackung bei Zalando und Galaxus ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
So modern kommt die umgebaute Sihlpost Zürich daher
Die Sihlpost Zürich ist nach einer Neugestaltung am Montag wieder eröffnet worden. Die Post will bis 2028 100 Millionen in die Modernisierung ihrer Filialen stecken. Die grösste Zürcher Post stehe exemplarisch dafür.
Zur Story