Pilatus liefert wieder in Hauptmarkt USA

Flugzeughersteller Pilatus liefert wieder in Hauptmarkt USA

01.12.2025, 08:0901.12.2025, 08:09

Der Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus exportiert nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» wieder in die USA. Wegen Unklarheiten rund um die von den USA verhängten Zölle hatte das Unternehmen die Auslieferungen im Sommer zwischenzeitlich ausgesetzt.

An airplane of the type Pilatus PC-24 lands at the Buochs Airport in the Canton of Nidwalden in Switzerland, pictured on March 8, 2018. After the test flights have been successfully completed, the mod ...
Ein Flugzeug des Typs Pilatus PC-24.Bild: KEYSTONE

Mittlerweile liefert Pilatus den PC-12 und den PC-24 wieder in die Vereinigten Staaten, wie die Zeitung schrieb. Beide Flugzeuge würden primär für Geschäftsreisen benutzt.

US-Zölle gebe es für den Flugzeugbauer, wie für alle Schweizern Anbietern im Luftfahrbereich, keine. Dennoch halte Pilatus an seinen Plänen für ein Montagewerk im US-Bundesstaat Florida fest, schrieb die Zeitung. (sda/awp)

