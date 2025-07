So soll gemäss Avenir Suisse die Post in Zukunft aussehen

Auch im Ausland nehmen die Briefmengen ab. Dänemark stellt aus diesem Grund die Briefzustellung per Ende 2025 vollständig ein. Als Alternative dafür wird der elektronische Briefkasten dienen. Dabei wird vorgeschrieben, dass Einwohner ab 15 Jahren und alle Firmen auf diese Weise erreichbar sein müssen. Auch Verwaltungen sollen ihre Kommunikation nur noch digital abwickeln. Ähnlich sieht die Lage in Norwegen aus. Dort ist der Plan, dass künftig nur noch einmal wöchentlich Briefe zugestellt werden. (nib)

Ebenfalls soll das Filialnetz kleiner werden. Avenir Suisse fordert, dass feste Vorgaben zur Anzahl von Filialen in den Städten gestrichen werden. Auch fordert Avenir Suisse, dass die Zustellungspflicht bis 12.30 Uhr aufgehoben und die Zustellung gedruckter Zeitungen ab 2035 aus der Grundversorgung genommen wird. Dann würden laut Avenir Suisse digitale Angebote dominieren.

Wegen des aktuellen Rückgangs an Briefpost argumentiert Avenir Suisse, dass es künftig keine täglichen Briefzustellungen mehr braucht. Ab 2030 soll die B-Post zum Standard werden. Auch die Paketpost soll angepasst werden: Da private Anbieter wie DPD, Planzer und DHL die Schweiz bereits heute landesweit abdecken, hält Avenir Suisse staatliche Abgaben für Paketpost ab 2030 für überflüssig.

