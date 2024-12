«Existenzbedrohend»: Post-Präsident Christian Levrat fürchtet tiefrote Zahlen

Bereits vor der politischen Diskussion über die Zukunft der Grundversorgung seien Massnahmen zur Effizienzsteigerung nötig, damit die Post ihre Eigenwirtschaftlichkeit bewahren könne, hielt die Kommission fest. Als Nächstes ist der Ständerat am Ball. Er wird voraussichtlich am Donnerstag darüber debattieren. (sda)

Diese Verzögerung bezeichnete Levrat als existenzbedrohend für die Post. «Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann sind wir in vier Jahren tiefrot», sagte er im Interview mit der «SonntagsZeitung». Erfahrungsgemäss würden Revisionen vier bis fünf Jahre dauern. «Es gibt in der heutigen, dynamischen Welt wohl kein Unternehmen, das einen derart langen Halt überlebt», so der ehemalige SP-Präsident weiter.

Die Bundeskanzlei will Kommunikationsfachleuten der Verwaltung den Mund verbieten – und rudert wieder zurück. Eine kleine Geschichte aus dem Maschinenraum von Bundesbern über Macht, Medien und manchmal sogar Missbrauch.

Am Anfang steht eine Indiskretion. 2020 gelangen vertrauliche Informationen aus einem Untersuchungsbericht zu einer Geheimdienstaffäre an die Medien. Die Kurzfassung der Geschichte, die bald als «Crypto-Leaks» Schlagzeilen machte: Die Firma Crypto AG aus Zug, die dem deutschen und amerikanischen Geheimdienst gehörte, vertickte gezinkte Chiffriermaschinen an andere Staaten. Sie manipulierte diese so, dass sie selber ebenfalls mithören konnte. CIA und der deutsche Nachrichtendienst konnten Freund und Feind überwachen und profitierten dabei vom Schweizer Gütesiegel der Neutralität.