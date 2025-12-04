wechselnd bewölkt
Post: Neuer Paket-Rekord während Black Friday

Post stellt rund um den Black Friday einen neuen Paketrekord auf

04.12.2025, 13:30

Mit 7,9 Millionen zugestellten Paketen rund um den Black Friday überschreitet die Post ihren Höchstwert aus dem Vorjahr. Bereits im November hatte sich die Post auf einen möglichen Paket-Rekord eingestellt.

Bild: KEYSTONE
In der Black-Friday-Woche wurde wieder ein Rekord aufgestellt.Bild: KEYSTONE

Gegenüber dem Vorjahr ist zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember 2025 die Anzahl zugestellter Pakete um knapp 400'000 Sendungen angestiegen, wie die Post am Donnerstag bekanntgab. Damit konnte ein erneuter Rekord aufgestellt werden.

Für die Mitarbeitenden der Post gab es auch in diesem Jahr eine bedeutende Menge an Paketen zu sortieren und zuzustellen, hiess es weiter in der Meldung. Das liege an den vielen Rabatten, die Online-Händler in der Zeit rund um den Black Friday geben würden.

Bild: KEYSTONE
Während der Vorweihnachtszeit arbeiten zusätzlich 500 Arbeitende mehr.Bild: KEYSTONE

In den Wochen vor Weihnachten werden die rund 20'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den Sortierzentren und Zustellungen für die Post im Einsatz sind, von rund 500 temporären Kräften unterstützt, wie ein Post-Sprecher Mitte November der Nachrichtenagentur AWP mitteilte.

Um die Mengen zu bewältigen, führt die Post täglich über 370 zusätzliche Zustelltouren durch, wie es weiter hiess. Ausserdem laufen die Anlagen in den grossen Sortierzentren bis zu 22 Stunden am Tag, statt der üblichen rund 18 Stunden. (sda)

