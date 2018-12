Schweiz

Jetzt ist es aber höchste Zeit, dein Walliserdiitsch aufzufrischen!



Viola Amherd ist die erste Frau aus dem Wallis, die in den Bundesrat gewählt wurde. Höchste Zeit also, dein Walliserdiitsch aufzupeppen.

1. Du bist im Wallis unterwegs. Dein eingebo einheimischer Kollege meint, er müsse noch «ermöüslu». Was meint er damit? Jemanden die Meinung sagen Auf Mäusejagd gehen Sich erholen (wörtl. sich ins Moos legen) 2. Später triffst du ihn wieder. Er murmelt etwas von «la ggaraatu». Wie meinen? Er imitiert den Ruf des Hahns am frühen Morgen Er habe etwas anbraten lassen Er will etwas sein lassen 3. Weil du eine einfühlsame Person bist, reagierst du sofort und fragst: «Welis Miiseer hescht dü?». Das heisst? Welchen Mischer brauchst du? Welches Geschirr hast du? Welch grosse Probleme hast du? 4. Dein Kollege erwidert, das sei nun wirklich kein «Zinggizenggi». Und meint damit … … einen Streit … ein Hindernis … einen Weichkäse 5. Um abzulenken, fragt er dich, was denn «Ds Aröüchji va der Schwiigertechter soll mu niit gseh üüfgaa» bedeutet? Das Marihuana der Schwiegertochter soll niemand sehen. Das Kleid der Schwiegertochter geht die Schwiegermutter nichts an. Es ist gut, wenn Schwiegermutter und Schwiegertochter nicht zu nahe beieinader wohnen. 6. Und was ist eigentlich mit «as Müülvolls ischscheybu»? Eine mühsame Arbeit Eine schöne alte Glas-Scheibe etwas Kleines essen 7. Und als drittes Rätsel schiebt dein Kollege hinterher: «Dr Güegu a ner Welbi mottut schi.» Der Käfer an der Decke bewegt sich. Der Hahn kräht aus dem Stall. Der Knabe der Frau fährt Ski. 8. Während ihr gerade eine Cholera esst, spricht er andauernd von «anustagsch». Was meint er damit? Hämorrhoiden Vor einigen Tagen … eine Baumnuss 9. Vielleicht will er ja nur «etlis ner Gaaschi hä». Das heisst … Besoffen sein Etwas in der Hinterhand haben Schlecht über jemanden reden 10. Aber letztlich läge dann der Verdacht nahe, dass «är fer z' schaffu key Flättro wäärt ischt». Was bedeutet: Er ist kein guter Arbeiter. Er hat es nicht einmal geschafft, mir eine Ohrfeige zu geben. Sein Vetter gab ihm nichts auf den Weg. 11. Plötzlich springt er auf und schreit: «Äs guxot!» Was ist passiert? Jemand hat einen Schluckauf. Draussen schneit es. Jemand weint. 12. Damit nicht genug. Jetzt schreit er noch lauter «Herdibullja»! Er will damit andeuten: Du sollst dich beeilen! Eine Herde Stiere folgt dir! Das Essen ist fertig! 13. Du fragst ihn in astreinem Tärbiner-Dialekt zurück: «Giz-där-schi?» Hast du Skier? Geht es dir gut? Hast du Hunger? 14. Obacht, meint dein Kollege und wirft dir nach: «Nit jedä, wo hoornot, ischt än Eschil». Was meint er damit? Nicht jeder Hornochse ist auch ein Esel. Nicht jeder der hupt, hat es auch eilig. Nicht jeder Kritiker ist ein Idiot. 15. Mittlerweile seid ihr beim dritten Ballon Fendant angelangt. Deinem Kollegen ist wieder nach Rätseln zu Mute. Was bedeutet denn «In andrero Schatthüot schtaa»? Auf andere angewiesen sein. In jemanden Schatten stehen. Ein anderer Schafhirte kommt. 16. Oder «nix ze voodre Fjessu hä»? Keine Schuhe haben Sehr arm sein Nichts mehr wagen 17. Und «Fläkkundli leygu»? Ohne Scham lügen Flecken entfernen Sich müde ins Bett legen 18. «Leydwennigs»? Ein Holzstück, das zum Benutzen der Suonen benötigt wurde. Wehleidig Wenig Kleider tragen 19. «La angaa»? Etwas beginnen lassen Etwas aufschieben Etwas anheben 20. Ihr beschliesst, aufzubrechen. Ein letztes Rätsel hat dein Kollege noch. Quasi der Endboss unter den Fragen: Was meint eigentlich «Än Tschiffretta Päglette di Tschugglette ambri treellu»? Eine grosse Schlägerei mit der Polizei ging zu Ende. Mit einem Päckli Zigaretten fuhr er heim. Oben in den Bergen eine Traghutte voller Holzstückchen wegschmeissen.

Disclaimer: Ja, Dialektquiz sind immer heikel. Wörter werden in einem Tal so ausgesprochen, im zweiten so und im dritten nochmals anders. Wir beziehen uns in diesem Quiz auf heida.ch, aloisgrichting.ch und den «Walliserdeutsch»-Eintrag auf Wikipedia. Haben wir gewisse Wörter völlig falsch übersetzt, schreibt uns in den Kommentaren. Bitte seid grosszügig: Walliserdeutsch ist für uns eine Fremdsprache.

