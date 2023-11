Rechtsrock-Band wird von Konzert in Liestal BL ausgeladen

Rechtsrock-Band wird nach Juso-Hinweis von Konzert in Liestal BL ausgeladen

In Liestal BL hätte am Samstag die Black-Metal-Band Burkhartsvinter auftreten sollen. Der Betreiber des Konzertlokals hat die Gruppe jedoch wieder ausgeladen, wie er am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Grund dafür war, dass er erst spät auf Texte dieser Band aufmerksam gemacht wurde.

Die besagte Band war schon auf dem Programm einer «rechtsextremistischen Musikveranstaltung» im Jahr 2022. Dies schreibt die deutsche Bundesregierung in einer Antwort vom Februar 2023 auf eine Kleine Anfrage zum Thema Rechtsrock. Dabei listete sie eine Reihe von Veranstaltungen und Bands auf, darunter auch Burkhartsvinter.

Der Lokal-Betreiber in Liestal sagte, ein externer Veranstalter habe die Band eingeladen. Nach einem Hinweis der Juso Baselland habe er zu dieser Gruppe recherchiert und bemerkt, dass «etwas faul» sei. So sei er auf ein Lied mit dem Titel «Rassenschande 666» gestossen. «Politisch dubios und geschmacklos», so der Betreiber. Der Song, der auch in der Musiktitel-Datenbank Discogs aufgeführt ist, stammt aus dem Jahr 2022.

Der Betreiber sagte, er sei sehr zufrieden, dass er darüber informiert worden sei, um rechtzeitig handeln zu können. Es seien deswegen auch keine Drohungen eingegangen.

Die Baselbieter Kantonspolizei sagte auf Anfrage von Keystone-SDA, dass ihr keine Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesem verhinderten Konzert bekannt seien. Clara Bonk, Präsidentin der Juso Baselland, bestätigte, dass ihre Partei den Hinweis zu dieser Band gegeben habe.

Das Konzert hätte in einem Privathaus in Liestal stattfinden sollen. Dort spielen im kleinen und «szeneinternen» Rahmen gelegentlich Metal-Bands.

(hah/sda)