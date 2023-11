Sechs Jahre Gefängnis für deutschen Rechtsextremisten

Das streng gesicherte Verfahren wurde aufgrund des Umfangs und der Corona-Pandemie in die Länge gezogen. Einer der Verdächtigen war bereits vor Anklageerhebung in Untersuchungshaft gestorben. Einer der Angeklagten aus Bayern war überraschend während des Prozesses gestorben. Der Mann war nach Angaben des Oberlandesgerichts auf der Heimfahrt von einer Verhandlung im Stammheimer Hochsicherheitstrakt kurz vor seiner Wohnung tot zusammengebrochen. (saw/sda/dpa)

Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft hatte vor Gericht gesagt, Mitglieder der Gruppe hätten die Übernahme der Bundesrepublik Deutschland durch Flüchtlinge gefürchtet und dagegen in den Kampf ziehen wollen. Den Männern wird vorgeworfen, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Sie wollten demnach mit Anschlägen gegen Moscheen einen Bürgerkrieg in Deutschland provozieren. Ein Verteidiger hingegen nannte die Gruppe eine «Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtuer».

Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung hatte auf einen Freispruch plädiert. Neben S. waren zehn weitere Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe angeklagt. Sie wurden ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, teils auf Bewährung. Ein Angeklagter wurde freigesprochen.

Nach mehr als 170 Verhandlungstagen hat das Stuttgarter Oberlandesgericht den Rädelsführer einer rechtsextremen deutschen Terrorgruppe am Donnerstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ist es nur eine Grippe oder doch Corona? So unterscheidet sich der Husten

Tote in Jerusalem nach Anschlag +++ Feuerpause im Gaza-Krieg wird fortgesetzt

Kilometerlange Staus an Polen-Ukraine-Grenze ++ Russland setzt verstärkt Streubomben ein

Jositsch schweigt nach Demütigung in der SP-Fraktion – und stellt sich wohl die GLP-Frage

Benkos Signa-Gruppe meldet Insolvenz an – das Wichtigste in der Übersicht

Nach tagelangen Spekulationen ist es nun Gewissheit: Das verschachtelte Firmenkonstrukt des österreichischen Investors René Benko ist zahlungsunfähig.

Die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko wird am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Das teilte das Unternehmen am Vormittag mit.