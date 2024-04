Bild: keystone

Marco Sieber – wieso du dir diesen Namen merken musst

Die Schweiz hat wieder einen vollwertigen Astronauten. Der Berner Marco Sieber ist am Montag nach Abschluss der Astronauten-Grundausbildung in Köln (D) offiziell ins Astronauten-Corps der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) aufgenommen worden.

«Es ist ein historischer Moment für die europäische Raumfahrt», sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher Sieber an der Zertifizierungs-Zeremonie der neuen Astronautinnen und Astronauten. Sieber ist nach Claudie Nicollier erst der zweite Astronaut, den die Schweiz je hatte.

Das Astronauten-Diplom erhielt der 35-Jährige Sieber zum Abschluss einer einjährigen Astronauten-Grundausbildung am Astronautenzentrum der ESA in Köln. Der 35-jährige Sieber aus Kirchberg BE war aus 22500 Bewerberinnen und Bewerbern für den Astronauten-Lehrgang ausgewählt werden.

Zwischen 2026 und 2030 werden die neuen europäischen Astronautinnen und Astronauten für Missionen zur Internationalen Raumstation fliegen, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen, hiess es an der Zeremonie. (sda)