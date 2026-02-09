Dieses Bild der NASA wurde von einem Mitglied der STS-129-Besatzung an Bord der Internationalen Raumstation kurz nach dem Abdocken des Space Shuttle Atlantis aufgenommen, das am 25. November 2009 zur Erde zurückkehrte. bild: Imago

Im Weltraum geht «eine Ära zu Ende»

Mit der Stilllegung der ISS im Jahr 2030 geht eine einzigartige Ära der weltweiten Zusammenarbeit in der Raumfahrt zu Ende, während der Sektor in eine stärker kommerzialisierte und privatisierte Phase eintritt.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Frédéric BOURIGAULT, Paris / AFP

Das geplante Ende der Internationalen Raumstation (ISS) im Jahr 2030 markiert auch das Ende eines Vierteljahrhunderts grenzenloser Zusammenarbeit in einem Bereich, der für das tägliche Leben der Menschen auf der Erde unverzichtbar und zugleich ein Spielfeld für nationale Interessen geworden ist: der Weltraum.

Lionel Suchet, stellvertretender Generaldirektor des Französischen Zentrums für Weltraumforschung (CNES), meint dazu:

«Es ist tatsächlich ein sehr interessanter Moment in der Entwicklung der Raumfahrtforschung.» Lionel Suchet

Eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen den Nationen

Der Absolvent der École Polytechnique, ehemaliger Leiter der Raumfahrtabteilung des CNES von 1996 bis 2004, koordinierte zahlreiche Projekte in den ersten Jahren der ISS, nachdem er 2001 hautnah den Abstieg der Raumstation Mir, dem russischen Vorläufer der internationalen Raumstation, miterlebt hatte. Er betont:

«Die Geschichte der bemannten Raumfahrt ist zunächst ein Wettlauf ins All. Die Russen haben sich für Langzeitflüge mit Raumstationen entschieden. Die Amerikaner für Kurzzeitflüge zum Mond.»

«Es waren zwei getrennte Wege und eine Logik des Wettbewerbs. Einer der positiven Aspekte der ISS ist, dass wir ein Kooperationsprogramm aufgebaut haben, das bis heute einzigartig ist.»

Lionel Suchet, Stellvertretender Generaldirektor des CNES. bild: MAXIME GRUSS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La fin prochaine d'une ère

John Horack, ancien directeur de la branche scientifique et des systèmes de mission au sein de la Nasa, abonde:

«Die ISS ist eine Kathedrale, die der menschlichen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit über Grenzen, Sprachen und Kulturen hinweg gewidmet ist.» John Horack

Horack, qui occupe la chaire Neil Armstrong de politique aérospatiale au sein de l'Ohio State University, insiste:

«Seit über 25 Jahren sind Menschen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr im Weltraum unterwegs. Das zeigt, dass wir Lösungen finden können, statt uns zu bekämpfen, wenn wir miteinander interagieren wollen»

John Horack. bild: The Ohio State University, mae.osu.edu

Doch die Zeit vergeht, und die Ausrüstung altert. Im Sommer 2024 kündigte die NASA an, dass sie Elon Musks SpaceX mit dem Bau eines Moduls beauftragt habe, das die Internationale Raumstation in die Erdatmosphäre zurückbringen und so nach ihrer Stilllegung im Jahr 2030 zerstören soll. John Horack erklärt:

«Dieses Modul wird die ISS verlangsamen und ihr einen präzisen Wiedereintritt über dem Pazifik ermöglichen, weit entfernt von Land, Menschen und anderen potenziellen Gefahren.»

«Mehrere bedeutende Raumfahrzeuge, darunter Mir und das Gammastrahlen-Observatorium, wurden auf diese Weise aus der Umlaufbahn gebracht, obwohl die ISS viel grösser ist als diese beiden.»

Auf dem Weg zur Privatisierung des Weltraums

Nach 2030 wird China mit seiner Raumstation Tiangong die einzige Nation sein, die über eine solche Infrastruktur in der niedrigen Umlaufbahn verfügt. Die USA setzen hingegen auf private Raumstationen, die sowohl NASA-Astronauten als auch andere Kunden beherbergen könnten. Horack schätzt:

«Wir treten in eine Ära ein, in der Raumstationen wie auch Trägerraketen und Satelliten eine deutlich kommerziellere Dimension haben werden.» John Horack

«Sie werden von privaten Unternehmen gebaut und betrieben, oft von weltweit tätigen Firmen, deren Kunden nationale Raumfahrtagenturen, Raumfahrtprogramme usw. sind.»

Mehrere amerikanische Unternehmen arbeiten bereits an solchen Projekten, darunter Axiom Space und Blue Origin von Jeff Bezos – ebenso wie europäische Unternehmen.

«Das Geschäftsmodell wird dennoch weitgehend institutionell bleiben, da wir wissen, dass Länder immer ein Interesse daran haben, Astronauten in den niedrigen Erdorbit zu schicken», relativiert Lionel Suchet.

Bleibt noch die Frage der Wissenschaft und Erforschung, «ein Ziel der gesamten Menschheit» für Suchet, der daran erinnert, dass es Verträge über die Nichtaneignung und Nutzung des Weltraums gibt. Er merkt jedoch an:

«Aber wenn ein Land seine Mondbasis errichtet, wird es sich das Gelände aneignen, denn man wird keine weitere Mondbasis am selben Ort bauen.»

«Eine Ära geht zu Ende.» John Horack

«Wir müssen als Menschen in unserer Fähigkeit, im Weltraum zu reisen und in dieser Nutzung des Alls wachsen, um das soziale, wirtschaftliche und bildungspolitische Leben sowie die Lebensqualität aller Menschen weltweit zu verbessern.»

Er beendet das Gespräch mit einem Zitat des ehemaligen Direktors der Europäischen Weltraumorganisation, Jean-Jacques Dordain:

«Wenn du schnell vorankommen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, lass uns gemeinsam gehen.» Jean-Jacques Dordain

Dieses von der NASA aufgenommene Bild der Internationalen Raumstation zeigt das japanische Labor Kibo vom Inneren aus. bild: Imago