Mehr Sport als Neujahrsvorsatz? 5 leichte Wanderungen zum Starten



Mehr Sport als Neujahrsvorsatz? 5 leichte Wanderungen zum Starten

Die Fitnesszentren sind zu, das ist aber noch lange kein Grund, die guten Vorsätze vor sich hinzuschieben. Als Überbrückung haben wir für dich fünf leichte Wanderstrecken, die dich bestimmt zu mehr Sport – und vielleicht sogar zu mehreren Wanderungen motivieren.

Rundwege auf dem Oeschinensee

bild: shutterstock

Berner Oberland

Kurzer Rundweg: 1,6 km

Langer Rundweg: 3 km

Leicht und wunderschön ist der Rundweg auf dem gefrorenen Oeschinensee. Auf dem See befinden sich gleich zwei unterschiedlich lange Routen. Für den kurzen brauchst du 30 Minuten, für den langen circa 90 Minuten. Eines sei dir versprochen: Im Winter hat es am Oeschinensee nicht mal halb so viele Touris wie gewohnt.

Rundweg Lützelsee

bild: shutterstock

Zürich

Rundweg: 4 km

60 Minuten mögen lange dauern, nicht aber am Lützelsee, wo beim Spaziergang die Zeit wie im Flug vergeht. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Störche, die am Lützelsee angesiedelt sind und beobachtet werden können – auch im Winter. Denn immer mehr Störche machen die Reise in den Süden gar nicht mehr mit und bleiben am Lützelsee. Im Januar 2020 waren es bis zu 17.

Abgesehen vom Störche-Beobachten können auf dem Spazierweg mit etwas Glück Hasen, Pferde und Schäfchen gestreichelt werden.

Rundweg Jenins

bild: shutterstock

Graubünden

Rundweg: 7 km

Ein bisschen Muskelkater ist okay? Der Rundweg Jenins in Malans bringt dich in knapp zwei Stunden durch das Dörfchen, die Rebberge, vorbei am Schloss Bothmar und durch den Buchenwald von Malans. Bei so viel Abwechslung gerät auch der Muskelkater schnell in Vergessenheit.

Wanderung Horneggli-Hornberg

bild: Nomandness

Berner Oberland

Wanderung: 2 km

Leicht zu bewältigen und mit überwältigender Aussicht ist der flache Wanderweg vom Horneggli auf den Hornberg. Für die 45-minütige Wanderung steigst du bei der Bergstation Horneggli auf den Sessellift. Wenn du noch etwas mehr Action möchtest, kannst du die Wanderung auch mit einer Schlittelfahrt kombinieren.

Wanderung von Ronco nach Ascona

bild: shutterstock

Tessin

Wanderung: 5,6 km

Der traumhafte Weitblick vom Hügel Monte Verità auf den Lago Maggiore mit den Brissago-Inseln lockt selbst den grössten Wandermuffel an die frische Luft – auch wenn beim Wandern dann circa anderthalb Stunden vergehen. (Das schaffst du locker!) Die Strecke beginnt bei der Busstation Ronco sopra Ascona, Chiesa und endet im Städtchen von Ascona.

Chantal Stäubli Chantal Stäubli war Redaktorin bei watson, ehe sie meinte, sie müsse die Welt entdecken. Sie reiste nach Barcelona, liess sich dort nieder und wäre heute noch in der katalanischen Hafenstadt, hätte sie nicht die Coronakrise jäh in die Schweiz zurückgetrieben.

Weil sie ihren Reisedrang auch nach ihrer Rückkehr irgendwie stillen muss, entdeckt sie im neuen Reiseblog Rauszeit von watson als freie Journalistin die Schweiz.



