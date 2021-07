Rauszeit

So zelebrierte die Schweiz ihren Nationalfeiertag anno dazumal 😍

Am kommenden Sonntag feiert die Schweiz ihren Geburtstag. Bevor wir aber die Schweiz zelebrieren, wollen wir erst diese 13 historischen Bilder der 1. Augustfeiern von anno dazumal ein wenig feiern.

Die Schweiz feierte ihren ersten offiziellen Geburtstag erstmals 1891. UrsprĂŒnglich als einmalige Feier zum 600-jĂ€hrigen JubilĂ€um der Schweiz gedacht, ist die 1. Augustfeier heute kaum wegzudenken. Überall, wo Schweizer wohnten, habe der Anlass einen «tiefgehenden patriotischen Widerhall» gefunden, lobte der Bundesrat die Feier. Die Festteilnehmer seien besonders durch die Feier auf dem RĂŒtli tief ergriffen worden.

Erst 1899 ist die 1. Augustfeier wiederbelebt worden und wird seither in der ganzen Schweiz jĂ€hrlich wiederholt. Lange war der Nationaltag in vereinzelten Kantonen kein gesetzlicher Feiertag. Das Ă€nderte sich erst 1994, als das Schweizer Stimmvolk die Volksinitiative «fĂŒr einen arbeitsfreien Bundesfeiertag (1. August-Initiative)» angenommen hatte.

Noch bevor der 1. August als Feiertag gesetzlich verankert wurde, fand 1993 der erste 1.-August-Brunch auf vereinzelten Bauernhöfen statt. In den folgenden Jahren ist der Brunch zur Tradition geworden. 2007 sind ĂŒber 200'000 GĂ€ste in 420 Bauernbetrieben zusammengekommen, um gemeinsam zu feiern. Aber nicht nur auf den Höfen war damals am Nationalfeiertag ordentlich was los, wie diese historischen Bilder zeigen. So hatte man frĂŒher den 1. August in der Schweiz gefeiert:

ZĂŒrich (1940)

An der Bundesfeier am 1. August des Kriegsjahres 1940 auf dem Tonhalleplatz (ab 1947: SechselĂ€utenplatz) in ZĂŒrich stehen Soldaten in Reih' und Glied. bild: keystone photopress-archiv

Elm, Glarus (1943)

Bundesfeier der Bergsteigerschule auf Martinsmaad bei Elm im Kanton Glarus am 1. August 1943. Bild: keystone PHOTOPRESS-ARCHIV

RĂŒtli, Uri (1943)

Frauen und der Hahn im Korb in Tracht an der Bundesfeier auf dem RĂŒtli im Jahr 1943. Bild: keystone PHOTOPRESS-ARCHIV

Bern (1945)

Bundesfeier auf dem Bundesplatz in Bern im Jahr 1945. bild: keystone photopress-archiv

ZĂŒrich (1945)

Die Bundesfeier auf dem MĂŒnsterplatz in ZĂŒrich im Jahr 1945 bei Regen. Bild: keystone PHOTOPRESS-ARCHIV

Gadmen, Bern (1946)

Ein Junge zĂŒndet an einer 1.-Augustfeier 1946 in Gadmen, Kanton Bern, den Kleinen die Lichter ihrer Lampions an. bild: keystone photopress-archiv

ZĂŒrich (1948)

Versammlung auf dem Hafenplatz Enge in ZĂŒrich am 1. August 1948. bild: keystone photopress-archiv

Le Sepey, Wallis (1953)

Kinder spielen am Nationalfeiertag des Jahres 1953 in Le Sepey im Kanton Wallis mit Wunderkerzen. Bild: keystone PHOTOPRESS-ARCHIV

Val d'Anniviers, Wallis (1956)

Diese Aufnahme entstand am 1. August 1956 im Val d'Anniviers – einem Seitental des Rhonetals im Kanton Wallis. bild: keystone photopress-archiv

Wallis (um 1960)

Kinder mit Lampions beim Fackelzug an der Bundesfeier im Kanton Wallis um 1960. bild: keystone photopress-archiv

Arvigo, GraubĂŒnden (1962)

Pfadfinder:Innen auf dem Weg zur Bundesfeier in Arvigo im Kanton GraubĂŒnden im Jahr 1962. bild: keystone photopress-archiv

KĂŒssnacht, Schwyz (1962)

Am 1. August 1962 feierten Schweizer Kinder und Jugendliche in KĂŒssnacht am Rigi den Geburtstag der Schweiz. bild: keystone photopress-archiv

RĂŒtli, Uri (1989)

«Fahnenschwingete» zu AlphornklĂ€ngen an der 1.-Augustfeier 1989 auf dem RĂŒtli. bild: keystone photopress-archiv

Und zum Schluss noch ein Bild aus der Gegenwart: